Invitan a la segunda edición del Mercadito de Danza en Mérida

Roxana Castillo comentó que tras realizar la primera edición hace dos años, decidió compartir esta idea con sus maestros de la ESAY y sus compañeras recibiendo el apoyo para crear una segunda edición mejor organizada. “Al notar que había muchos emprendedores de danza que estaban buscando otras maneras de poder seguir adelante, como mi compañera Gabriela que a idea central es que pueda seguir surgiendo más alternativas para todos los relacionados en la danza. Los bailarines necesitan de otras personas que son estos emprendedores, tanto de artículos como se servicios y por eso surgió la primera edición.

Los estudiantes de la ESAY invitan no solo a los amantes de la danza, sino también al público en general a asistir a este gran evento.

El evento se llevará cabo el domingo 17 de noviembre y la sede del evento será el Conservatorio de Danza de Yucatán, gracias a la gentileza de la compañía Créssida Danza Contemporánea. El programa de este evento incluye interesantes actividades, iniciando las 10 de la mañana con la apertura de los stands de productos alimentos y servicios, que estarán abiertos hasta las 6 de la tarde.

Gabriela Georgina es una de las emprendedoras que tendrá su stand en el evento, su empresa se llama Flower Crown MID, especializada en diseñar tocados, coronas y lazos para bailarinas. “A veces las maestras que me conocen me encargan productos y decidí abrir una página de internet y gracias a la invitación de Roxana para la primera edición me pude dar a conocer”.

Los estudiantes del séptimo semestre de la docencia de danza clásica de la ESAY están muy motivados por la realización de este evento.

De 10:30 a 11.30 de la mañana se realizarán los juegos kinesio-sensoriales, a cargo de Gabriela Castillo y Natalia Quiñones que está dirigido a un público infantil, donde los niños utilizarán los sentidos para realizar movimientos creativos.

Rosa María Burgos comentó que para esta segunda edición se adicionaron otras actividades precisamente para hacer más atractivo el evento, como “Descúbreme”, que son los juegos kinesio-sensoriales donde los niños utilizarán los sentidos, como el tacto, el olfato para descubrir un personaje especial. Resaltó que habrá un periódico mural donde los asistentes podrán compartir información relativa al tema.

Los estudiantes señalaron que este evento representó todo un reto pero este tipo de proyectos son importantes porque difunden la danza de forma diferente.

De 12 del día a una de la tarde Analie Gómez estará a cargo de una clase familiar. Seguidamente vendrá la sesión de Micrófono abierto que será de la una a las 2 de la tarde. A las 14:00 dará inicio la función “Iniciando un camino”. Las clases, juegos y funciones tienen una cuota de recuperación de 25 pesos.

De 3 a 4 de la tarde Roxana Castillo y Luis Ventura presentarán Koonex Koonex conexiones, que es una exploración de movimiento. De 4 a 5 se efectuará la conferencia “La Importancia del control neuromuscular como parte del entrenamiento dancístico” a cargo de Leticia Polanco. A las 6 de la tarde iniciará la función “Continuando un Viaje, para cerrar a las 7 de la noche con la rifa y la clausura.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Sin duda la segunda edición del Mercadito de Danza es una gran iniciativa que vale la pena apoyar.

Por su parte Luis Antonio Ventura Puc, invitó no solamente a los amantes de la danza, sino también a la comunidad en general porque este es un evento que promueve la convivencia entre padres, hermanos, hijos e incluso entre parejas, ya que además todo se realizará en un ambiente divertido.

Ricardo D. Pat