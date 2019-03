Invierten 200 mdp en un contenedor de pura basura en Mérida

Los habitantes de las 76 colonias y fraccionamientos que circundan al parque Lineal Metropolitano, mejor conocido como Paseo Verde en Mérida, denuncian que se ha convertido en un gigantesco contenedor de basura en donde el olor a putrefacción pone en riesgo su salud, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto en este proyecto que se anunció como el pulmón del sureste en el que se invirtieron 200 millones de pesos y hoy está abandonado.

La señora María Chacón acudía todas las tardes al parque a caminar y pasar el tiempo con su perro, sin embargo, ahora debido a las condiciones actuales, evita acudir porque considera que pone en constante riesgo su vida.

“Al principio estaba limpio todo y me gustaba venir a caminar, pero ahora ya no porque se me hace peligroso caminar entre hierba y basura regada”, señaló la vecina de la colonia Juan Pablo en el poniente de Mérida.