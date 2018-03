Investigará senador a alcalde corrupto

Daniel Ávila asegura que procedería contra Mauricio Vila Dosal por $217 millones desviados

‘Sin importar de qué partido sean, si alguien está robando el dinero que es de los meridanos, se tienen que presentar las denuncias’, Daniel Avila Ruiz, senador.

‘Vamos a investigar las acusaciones contra el alcalde Mauricio Vila Dosal; ya han salido estas denuncias en medios informativos tanto en prensa, como en televisión y redes sociales; voy a hacer una revisión de estos casos, también voy a preguntar al presidente municipal Mauricio Vila Dosal qué está pasando en el ayuntamiento y lo voy a investigar personalmente’, advirtió el senador Daniel Avila Ruiz, con relación a las empresas fantasmas y las acusaciones de corrupción contra su correligionario Mauricio Vila Dosal, alcalde de Mérida. El senador albiceleste por Yucatán fue tajante al expresar que cuando hay casos de corrupción no importan de qué partido son quienes cometen estos actos, ‘sin importar el partido, hay que interponer la denuncia y buscar castigo’, aseveró. ‘Lo importante es que, sin importar del partido que sea, si alguien está robando el dinero que es de los meridanos, se tienen que presentar las denuncias, y se tiene que aplicar todo el peso de la ley, en lo personal lo hemos demostrado con las denuncias que hemos hechos de varios casos donde se ha descubierto actos de corrupción, que no solo acuso al gobierno o a los funcionarios del PRI, también a los de mi partido, ‘y la prueba está que siendo diputado federal, presente una denuncia contra un presidente municipal del PAN’, dijo.Ávila Ruíz recordó el caso del ex alcalde panista Mario Balam, de Hunucmá, el cual recibió recursos federales del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) para hacer baños ecológicos y no los hizo, ‘lo denunciamos con todas las pruebas, luego que unas personas que serían beneficiadas y que estaban en las listas, nunca le hicieron sus baños’. ‘También presentamos la denuncia ante el órgano interno de la Función Pública y ahora Mario Balam está inhabilitado por 20 años, siendo presidente municipal emanado de mi partido el PAN, esto no fue obstáculo para hacer la denuncia’, señaló. Asimismo, agregó, ‘hice la denuncia contra la delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Leticia Mendoza, y hoy Leticia Mendoza ya no está en el Issste de Yucatán: también presentamos al denuncia de lo que estaba pasando en la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con los recursos económicos que le pedían a los productores para incluirlos en los programas productivos, y la persona que era delegado en Sagarpa ya no está’.El senador panista demostró estar enterado de las múltiples acusaciones contra el presidente municipal de Mérida, Mauricio Vila Dosal, al mencionar que ‘tengo entendido que ya hubo una denuncia de una persona que era empleado del ayuntamiento, la cual ya presentó una denuncia ante la Fiscalía de Yucatán, por el tema de las empresas fantasmas que le dan servicio al Ayuntamiento’. Un ex colaborador del alcalde identificado como Santiago Alamilla, el cual se desempeñaba como director del Rastro Municipal, acusó toda una red de complicidad entre el presidente municipal Mauricio Vila Dosal y siete funcionarios más, armada para desviar este año (2017) más de 217 millones de pesos de los recursos del Ayuntamiento.Para ello de acuerdo con la denuncia presentada por Alamilla, Mauricio Dosal y presuntos cómplices habían formado hasta 16 empresas fantasmas, las que supuestamente ganaron los contratos para el mantenimiento y limpieza de calles y parques. En los hechos expuestos por el denunciante ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, por cada una de esas 16 empresas, existe un acta constitutiva, un Registro Federal de Contribuyentes (RFC), un domicilio fiscal, pero al hacer las revisión en campo no tienen activos, no hay vehículos, ni tienen trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Hasta ahora el alcalde Mauricio Vila Dosal, ha soslayado aclarar la acusación y a tampoco ha mostrado interés por acudir ante la fiscalía, situación que podría cambiar de cumplir el senador Daniel Avila Ruiz, su advertencia de investigar a fondo.16 Empresas fantasma 217 Millones de pesos desviados