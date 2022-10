Investigan a hielera posiblemente clandestina en Mérida

Una decena de empleados de una fábrica de hielo que se ubica en el periférico “Manuel Berzunza” resultaron intoxicados por una fuga de amoníaco, asimismo, la operación de las autoridades obligó a que otros 30 empleados de la empresa “Constructora Grupo Cavico”, fueran desalojados para evitar que también fueron afectados.

La madrugada del pasado sábado una fuga de amoníaco se registró en las instalaciones de una fábrica que hasta ahora se desconoce su nombre, ya que no cuenta con algún letrero de marca comercial sobre la misma y que se localizan cerca del kilómetro 44 del periférico poniente de Mérida.

Sobre la calle 51 de la sección magisterio del fraccionamiento Juan Pablo II arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y paramédicos que llegaron en varias ambulancias atendieron a los trabajadores presuntamente intoxicados hasta llegar la mañana.

Al sitio también llegaron bomberos que, después de varios minutos controlaron la fuga que se derivó al romperse una de las mangueras en las neveras de hielo, por lo que los empleados de dicho lugar fueron retirados rápidamente, solo se sabe que las autoridades ya investigan si solo se trato de una fuga y si dicha hielera operaba con los permisos necesarios.

Según información extraoficial señalan, que los empleados no tuvieron intoxicación severa, sin embargo, a más de 24 horas de los hechos, las autoridades no han desestimado esta información, por lo consiguiente no ha dado información sobre este hecho.

