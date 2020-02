Intocables financieras

Luego de diez años de inactividad en Yucatán, la organización civil El Barzón, anunció su resurgimiento con una nueva directiva integrada por puras mujeres y coordinadas por Flor Rouco Pacheco.

“Vamos a retomar la defensa del patrimonio de las familias y rescatar las unidades de producción amenazadas por la usura de los bancos y las financieras, principalmente; debo no niego, pago lo justo”, sigue siendo la consigna de los barzonistas, asegura Flor Rouco.

Desde 1994 con la movilización de la gente barzonista, la presión sobre los bancos y con mucha imaginación, se fueron liquidando las deudas, la nueva tarea consiste en reactivar la actividad productiva que las pésimas políticas del gobierno han dejado al borde de la desaparición.

Buscamos aprender nuevas cosas, y enseñar a nuestros compañeros nuevas alternativas, aplicar nuevas tecnologías, participar del desarrollo económico y social del país, que son también líneas de trabajo que nuestra organización, dijo la dirigente.

-¿El resurgimiento de esta agrupación podrá tomarse como un acto electorero, sobre todo porque el dirigente nacional del Barzón ahora es también dirigente nacional de Morena, el partido en el poder?-

-Si entiendo lo que me dices, pero en este momento vamos con el enfoque de la gestión y la asesoría. Habrá quien nos diga que venimos con intenciones electorales, pero yo solo diré que vine a trabajar en algo que ya hecho toda mi vida: gestión, gestión y más gestión.

Vamos a visitar los municipios y vamos a ir de casa en casa, a decirle a las familias que ya estamos aquí y que, quienes me conocen, saben que somos gente comprometida, que se ha dedicado toda la vida a la gestión social.

¿Cuál es el principal problema que van a atender y que ustedes han detectado?

-No existe un orden en el mercado agroalimentario que permita a los productores tener un precio justo; tenemos problemas severos de despojo y fraude y una usura ilimitada en las llamadas financieras o instituciones crediticias

¿Cómo atacar el fraude, por ejemplo?

Tenemos un área de asesoría jurídica y además el respaldo del Comité Nacional del Barzón; nosotros vamos por buscar las vías legales en estos casos.

FINANCIERAS

Aunque deben ser reguladas y vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en Yucatán las empresas financieras trabajan y actúan con total impunidad y bajo sus propias reglas de usura afectando la economía de las familias yucatecas, principalmente las maya hablantes.

La gente recurre a estas empresas, muchas de ellas sin reconocimiento, ni registro, claramente porque no les alcanza el dinero, pero tenemos que decirles que hay otras opciones, como por ejemplo si tenemos un pedazo de tierra, no comprometer la tierra, mejor es hacerla producir.

Te puede interesar: https://bit.ly/2VuCT4X

Estas financieras hacen firmar a las personas contratos desventajosos para quien necesita un préstamo y completamente abusivo para quién lo ofrece.

Un ejemplo si pides un préstamo de 4 mil pesos para pagar a 52 semanas, debes regresar 7,900 en pagos de 280 pesos, y si por alguna razón se atrasa un día o una semana, le suben el interés moratorio y se vuelven impagables, por dos semanas de atraso significa que los cobratarios de las financieras, van a la casa del deudor a romperle la puerta a golpes, casi a amenazarlos, porque están de por medio estos contratos leoninos.

Tengo casos de familias que están pagando préstamos hasta en 5 financieras al mismo tiempo, primero empezaron con una y al no poder reunir el dinero para pagar las letras, solicitaron en otra, para pagar a la primera y así se fue haciendo una cadena que no termina.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando click aquí

Los más afectados con este problema que no ha sido atendido y del que nadie habla es la ciudadanía del interior del estado, la que no sabe leer, escribir y pronunciar el español, a la que hacen firmar estos contratos desventajosos.

¿En estos casos de las financieras, cómo ayudará el Barzón a la población?

-Primero enseñando a las personas a no gastar más de lo que se gana y en el caso de querer un recurso extra, lo que debemos hacer es aprender a utilizar los recursos que tenemos, por ejemplo la tierra, vamos a producir para el autoconsumo, para garantizar la alimentación y a producir para comercializar pero con precios garantizados.

El gobierno federal no quiere nada con las organizaciones y a nivel local se sigue esta misma política. ¿Qué te da valor encabezar el Barzón?

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana

-Me da valor ver que seguimos teniendo los mismos problemas de hace 10 años problemas que no se han atendido y que están como una olla de presión a punto de estallar. Lo hemos visto con las manifestaciones que han hecho diversas organizaciones en estos días a consecuencia del aumento de los impuestos en Yucatán y la creación de nuevos derechos, si hay manifestaciones es porque el gobierno no está haciendo su trabajo, así de simple.