‘Intimidante’ vendedor de cuchillos en mercado de Mérida

vendedor de cuchillos en mercado de Mérida

En visita por Grupo Editorial La Verdad a los mercados de Mérida; paseantes se dijeron asustados y preocupados porque en los pasillos se puede ver a un vendedor de cuchillos, quien pone en peligro la integridad física y la vida de las personas al ofrecer estos objetos punzocortantes sin ninguna seguridad que pueda proteger a los visitantes, vendedores y comensales.

El peligro aumenta considerablemente cuando el flujo de la gente es mayor, ya que por descuido podría ser empujado y lastimar de forma indirecta a una tercera persona en el mercado de Mérida.

Verlo pasear ofreciendo estos filosos productos es un peligro latente que muchos locatarios de los mercados en Mérida han denunciado, sin que autoridades hagan algo al respecto.

“El vendedor acerca demasiado los cuchillos que vende, y en un momento dado, alguna persona podría chocar con él y clavárselo a la persona a la que se lo está intentando vender. Es un peligro para todos los que venimos“.

Rita Mass Ucán / Comensal del bazar García Rejón

Comensal del bazar García Rejón

“Es de miedo que el vendedor coloque los cuchillos cerca de los rostros de las personas que están comiendo. En una de esas puede ocasionar un grave accidente a cualquiera que esté pasando. La policía debería decirle algo”.

Ricardo Núñez / Visitante Del Mercado

Visitante Del Mercado

“Algunas personas nos han comentado de este señor que vende cuchillos, pero cuando llegamos el sujeto ya no los tiene, por lo que no podemos detenerlo o accionar en su contra; hasta ahorita no ha cometido alguna falta ”.

Jorge Cambranis / Policía Municipal

Policía Municipal