Intentan robar una caja de seguridad en empresa de resguardo de Mérida

Agentes de seguridad se movilizaron gracias a la llamada de una empresa “City Safe” dedicada al resguardo de valores, que notificó un intento de robo en la calle 21 x 18 de la colonia México de Mérida

De acuerdo a la información brindada un sujeto y una mujer llegaron a la empresa de resguardo de valores en Mérida, y alegaron que iban de parte de una usuaria que era familiar de ellos, quien no podía acudir para retirar los valores de la caja de seguridad, esta situación les resultó algo sospechosa a los empleados de la empresa y ante la insistencia de las dos personas decidieron comunicarse con la dueña de la caja solicitada, quien mencionó que ella no estaba al tanto de lo que sucedía y que no había enviado a ninguna persona para hacer el retiro.

Los sospechosos fueron detenidos por intentar robar a una empresa en Mérida

Ante esta situación los encargados de la compañía llamaron al número de emergencias y elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) llegaron inmediatamente a la empresa en Mérida, los sospechosos fueron detenidos, y aunque lo intentaron no lograron llevarse nada.

Más tarde se confirmó que las dos personas que acudieron a la empresa de resguardo en Mérida, sí eran parientes de la usuaria de una caja de seguridad, y fue esta quien indicó que interpondrá una denuncia en contra de las personas que intentaron robarle.