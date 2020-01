Intenta violar a 3 mujeres en un mismo día, lo detienen, pero lo liberan días después en Mérida

En redes sociales de Yucatán ha empezado circular el testimonio de una mujer quien han señalado que un mismo día un hombre intentó violar a tres y pese haber sido arrestado, salió libre de manera inmediata.

De acuerdo con lo que se puede leer en la publicación de Facebook, los hechos ocurrieron en Mérida y en ella se revela la injusticia y el nombre del supuesto agresor, Didier, a quien las autoridades liberaron.

El supuesto agresor fue detenido el mismo día que intentó violar a tres mujeres en un mismo día en Mérida.

En el relato de la mujer, se lee que la agresión sucedió el 10 de noviembre de 2019 afuera de la ex estación de ferrocarriles cuando el supuesto agresor estaba sobre una calle a bordo de su motocicleta.

El hombre le preguntó a la mujer en qué calle estaba y ésta no contestó porque sentía miedo, así que apresuró el paso para irse, pero el supuesto agresor la agarró de la mano e intentó tocarle el cuerpo.

Tras un forcejeo, el hombre la tiró al piso poniéndose encima de ella e intentando tocarla. “Yo trataba de impedirlo, pero sólo logré golpearlo con mi pierna y gritar. Grité tan fuerte que me dejó”, mencionó la mujer.

Tras ser auxiliada por un hombre, la policía llegó y comentó a la víctima que ya lo estaban buscando porque minutos antes intentó violar a una joven de 15 años en una zona cercana de donde estaba ella.

Los oficiales se comprometieron a llevar al víctima a su casa y ella aceptó, pero en el viaje se subió una la víctima que minutos antes intentron violar; las dos se abrazaron y lloraron de la impotencia del caso.

DETENIDO, PERO LIBERADO DÍAS DESPUÉS

La agredida afuera de la ex estación de ferrocarriles indicó que el hombre fue detenido porque estaba a punto de violar a otra chica y las agredidas fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Una vez allá fue interrogada y según la víctima, para el personal no sucedió nada grave, al comentar frases como: “Es que el intento de violación no existe en la ley”, Bajarse el pantalón no es delito sexual”.

El hombre fue detenido, pero a los pocos días fue liberado por autoridades de Yucatán.

Luego del cansado proceso burocrático, la afectada regresó a su casa y después de varios días le llevaron un papel donde le indicaron que el hombre ya estaba libre, pero que los policías estarían cerca de su casa.

“Hoy Didier está libre, ese violador está libre y a mi sólo me queda exponerlo, poner sus fotos y recordarles que es un violador y pedirles que se cuiden, que nunca le respondan en la calle”, dijo la joven agredida.

