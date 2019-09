Intensas lluvias en Yucatán por posible formación de un ciclón

Lluvias intensas se dejarán sentir en la Península de Yucatán durante los próximos días, esto debido a la circulación de una zona de inestabilidad sobre el Golfo de México y la posible llegada de una nueva onda tropical.

Tormentas eléctricas de diversa intensidad y vientos fuertes podrían afectar los tres estados que conforman la península de Yucatán, tras la zona de inestabilidad ubicada sobre el Golfo de México con movimiento al Oeste.

Horas ataras el sistema meteorológico tenía un 60% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos dos días y un 70% de hacerlo en los próximos cinco días.

Cabe mencionar que de formarse el ciclón este no afectaría de manera directa la Península de Yucatán, aunque su circulación sí dejará fuertes lluvias.

El próximo jueves cinco de septiembre una nueva oda tropical podría llegar al estado y prolongar el potencial de lluvias durante todo el fin de semana.

"Después de eso viene una onda tropical del Caribe, que podría llegar el jueves o el viernes y eso va a agregar más lluvias a la Península, entonces, en general casi toda la semana va a estar lloviendo con intensidad variable, tal vez lo más fuerte se dé en el lado de Quintana Roo para empezar la semana", señaló un experto meteorólogo.

Pese a las posibles afectaciones y chubascos en la zona las temperaturas seguirán siendo altas alcanzando máximas de 35° C, mientras que las mínimas al amanecer se ubicarían entre los 20° C y 25° C.