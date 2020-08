Insiste Mauricio Vila en que sus medidas han funcionado; ley seca sigue

Aunque había trascendido que hoy anunciaría el fin de la ley seca, el gobernador Mauricio Vila resaltó la importancia de dejar atrás los intereses personales para trabajar por los intereses en común de la población, y dio a conocer la evolución de la pandemia del coronavirus en el estado ante representantes de Asociaciones Civiles.

En noticias de hoy, el gobernador de Yucatán convocó a continuar practicando y promoviendo la responsabilidad individual y a trabajar todos unidos, para lograr que el estado se recupere de forma segura y salga adelante, por lo que resaltó que las medidas implementadas, como el toque de queda, han funcionado.

Durante un encuentro, Mauricio Vila escuchó las inquietudes y propuestas de los integrantes de Asociaciones Civiles y dirigentes estudiantiles sobre el panorama del estado en materia de salud y su reactivación económica.

Recalcó, en Yucatán se da prioridad a la salud de los yucatecos, por lo que el proceso de reapertura de las actividades económicas, las decisiones tomadas y las medidas implementadas se encuentran sujetas al comportamiento de la pandemia.

En la reunión, el gobernador realizó un recuento de los programas y medidas que el gobierno del estado ha implementado para combatir la pandemia, lograr una reactivación económica segura y apoyar la economía de las familias yucatecos y los negocios a fin de preservar miles de empleos.

Noticias de hoy: ley seca sigue

El gobernador recordó que, ante la evolución de la pandemia, el gobierno del estado anunció el 14 de julio una serie de medidas nuevas, las cuales comenzaron a implementarse el jueves 16 de julio, entre ellas están la restricción a la movilidad nocturna (10:30 p.m. a 5:00 a.m. y de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. para municipios costeros), ley seca en todo el estado, cierre de actividades no esenciales a partir de las 6:00 p.m. de lunes a viernes y cierre fines de semana, cierre de marinas e inicio del programa “Amigos de la Salud”.

En ese sentido, Mauricio Vila Dosal reiteró que las medidas implementadas el 16 de julio están rindiendo frutos, ya que, de acuerdo a los registros, los indicadores que determinan el color del Semáforo estatal van a la baja, tal como en el caso de los ingresos hospitalarios, el porcentaje de ocupación de camas de hospitalización y el número de contagios diarios.

En ese marco, el gobernador explicó que la pandemia tiene ciclos de 14 días, lo que quiere decir que, a partir del día en que una medida entra en vigor hay que esperar 14 días para poder observar su impacto, por lo que antes de las medidas implementadas el 16 de julio, se registraba un promedio de 250 casos positivos de coronavirus, mientras que ahora se registran en promedio 130 casos diarios.

De igual manera, Mauricio Vila Dosal recordó que el indicador más importante es la capacidad hospitalaria, ya que el número de contagios va en función del número de pruebas que se están realizando y en Yucatán se están haciendo más pruebas para cortar a tiempo cadenas de contagios, lo que contribuye a que se detecten más casos de Coronavirus.

Mauricio Vila sostuvo un encuentro con asociaciones civiles de Yucatán

Al respecto, el Gobernador puntualizó que, tras pasar 14 días desde la implementación de las medidas, a partir del jueves 30 de julio que se contaba con 579 hospitalizados, se comenzó a registrar un leve decremento y durante las siguientes semanas ha logrado reducirse hasta llegar al día 24 de agosto con 414 pacientes en hospitalización.

Sobre los ingresos hospitalarios diarios, Vila Dosal señaló que también han ido bajando desde el 30 de julio, tanto así que el promedio en ingresos hospitalarios ha comenzado a registrar una disminución después de 14 días con las medidas, por lo que al 30 de julio se registró una media semanal de 73 ingresos, y al corte del 23 de agosto el promedio semanal bajó a 52 admisiones.