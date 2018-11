Innovar para vencer el miedo en Yucatán

Innovar para vencer el miedo

¿Cómo surgen las ideas?



Hay que ser observadores, siempre andamos en busca de algo novedoso y sin darnos cuenta lo tenemos frente a nosotros, sólo es cuestión de imprimirle un sello de originalidad.

¿Cómo abrirse paso en un mercado tan competido como es la zapatería?



No fue fácil sinceramente, pero una vez que descubrí cuál y cómo podría ser mi aportación se abrió el horizonte. Estudié danza folklórica en el Instituto Nacional de Bellas Artes –además de Administración de Empresas-, así que aprendí mucho sobre los trajes regionales y eso me motivó a trasladar la belleza de éstos y de las prendas yucatecas por supuesto al calzado.

¿Cuáles han sido las innovaciones?



Muchas, la más reciente es el zapato guayabera. Siendo una prenda icónica de la entidad, por qué no complementarla con el calzado. Muchas personas visten pantalón de lino, guayabera y zapato negro, entonces se rompe la armonía.

¿Muchas personas se detienen por miedo al qué dirán?



Sí y es un gran error. Si tienes una idea hay que llevarla a cabo. El límite no existe, cada quien se pone las trabas que quiere, pero no hay imposibles. Muchas personas piensan: van a decir que estoy loca, pero eso no importa. Los grandes inventores, todos los que han contribuido a cambiar el mundo en su momento la sociedad también consideró que estaban locos y gracias a ellos hemos visto la evolución.

