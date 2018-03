Innovar para exportar

Bots y automatización generan desempleo

Bots y automatización generan desempleo y mucho trabajo, algo paradójico pero nada descabellado en esta era de la cuarta revolución industrial en la que las máquinas no sólo sustituyen el trabajo físico sino también de inteligencia. Lo anterior es parte de las conclusiones de la conferencia “Empleos que ya están siendo reemplazados por bots y el futuro de la Automatización robótica de procesos (RPA por sus siglas en inglés)”, dictada por Carlos Toxtli, Desarrollador Senior de Bots, ingeniero en sistemas, investigador y científico de datos entre otros títulos, y quien fue uno de los expositores del pasado Campus Party MX 2017, realizado en Guadajalara del 5 al 9 de julio. Tuve la fortuna de asistir a esta charla y les comparto parte de las reflexiones que evidencian que las tecnologías que puede reemplazar al humano están creciendo y con ello el desempleo, tal como pasó en tiempos pasados con la primera, segunda y tercera revolución industrial. De acuerdo con datos del 2016, la consultora PwC (PriceWaterhouseCoopers) el 45 por ciento de los empleos pueden ser automatizados. Carlos explica que un bot, es un robot pero sin piezas mecánicas. Es solo la lógica y la Automatización robótica de procesos (RPA), simula la interacción humana, por ejemplo un RPA implica tu empleado virtual como un servicio al cliente, no es un robot físico, usa las aplicaciones que ya tienes, reduce del 70% al 95% del trabajo. En su exposición compartió la “Fórmula para saber si automatizas”: Precio por hora de la máquina = (Precio de la máquina + mantenimiento) / tiempo de vida del equipo en horas Precio por hora del personal = Total que se gasta en empleados al mes / el número de horas del mes. Si Precio por hora de la máquina es menor al Precio por hora del personal. Entonces automatizas. Este panorama impacta en todos los sectores, empleadores, empleados, academia y sociedad en general. En materia de profesiones son cada vez más buscado aquellos perfiles afines a sistemas, no obstante si el área de la persona no es en este tema, puede generar proyectos ideados por ellos y desarrollado con quienes si dominen el tema tecnológico. En tanto si el área del profesional es con sistemas tendrá oportunidades desde Yucatán y en el mundo, especialmente si se enfocan en ciencia de datos y a la inteligencia artificial. Algunos posibles nuevos trabajos: Desarrolladores de Bots, Entrenadores de Bots, Mantenimiento de Bots, Consultores de sistemas automatizados, Diseñadores de experiencias personalizadas, Proveedores de servicios on-the-go (se hacen mientras se va dentro de un coche autónomo), Capacitación para la asistencia de trabajo automatizado. Especialista en personalidad y lenguaje de bots, Atletismo aumentado, Interpretador de resultados de los datos producidos por AI y Jugador de videojuegos profesional Coincidiendo con Carlos Toxtli, comparto su exhorto: “No esperes un empleo, genera trabajo. Cada cosa que hagas imagina como automatizarla y hazlo, o ayúdate de alguien que lo pueda automatizar. Entre más automatices más pronto llegaremos al Ingreso Básico Universal (también conocida como renta básica universal). Ahora que ya sabes lo que está sucediendo en esta cuarta revolución industrial... ¿Serás tú quien reciba los grandes beneficios de lo que está aconteciendo? ¿O solo serás una víctima más?”.