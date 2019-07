Injustificados despidos masivos en el sector salud.

Bajo el amparo de la austeridad, el secretario de Salud de Yucatán (SSY), Mauricio Sauri Vivas continúa con el despido injustificado de trabajadores de contrato de los diferentes hospitales del Estado. A la fecha suman ya 800 trabajadores más del sector salud que se integran a las filas del desempleo.

La dependencia que dirige Mauricio Sauri continúa con los despidos.

Uno de los afectados, Erik Ibarra menciona que tan sólo del Hospital General “Dr Agustín O’Horán” el pasado lunes fueron 20 los trabajadores a quienes se les notificó que ya no serían recontratados, a pesar de que tienen hasta con 15 o 20 años de antigüedad.

Según el afectado, los motivos del recorte son diversos, entre los que se destacó la contratación de personas nuevas, pues se acerca la federalización con la cual se entregarán bases a los trabajadores.

“Están despidiéndonos porque quieren meter a las personas que participaron durante la campaña a favor del Partido Acción Nacional (PAN), y serán ellas las que se queden con la base ahora que vienen a federalizar los hospitales”, dijo.

Eric Ibarra Castilla, por ser el coordinador territorial de un partido de oposición, así como defensor de los derechos de los despedidos que laboran en el departamento de Servicios Generales del O’Horán, algunos de ellos de hasta 10 años, a quienes se les notificó que se canceló su recontratación, es quien está al frente de esta lucha.

“En los próximos días se definirá la situación de enfermeros, médicos y demás trabajadores de las clínicas y hospitales de Tekax, Valladolid, Tizimín, Ticul, y Peto, entre otros municipios, además de Mérida a los cuales no les renovaron sus contratos sin motivo valido.

Ibarra Castilla informó que ya son 800 los trabajadores de contrato que están entre los destituidos y que aún hay 400 más que están en veremos si les renuevan el contrato para seguir laborando.

Comentó que ayer, el jefe de Servicios Generales del O’Horán, Jorge Marqueda, lo llamó para notificarle que no volverá a ser recontratado, situación que también afectó a 20 de sus compañeros, de los tres turnos en el hospital, la única explicación que le dieron fue que la lista de los despedidos la elaboró su antecesor, Baltasar Tolosa, momentos antes de su reciente destitución.

Cada vez salen más inconformes ante los despidos en el sector salud.

Mencionó que al momento de la liquidación, solo les dan 800 pesos, cuando lo que deberían ser como mil 200 pesos por los 6 meses laborados del contrato, por lo que en su caso, interpondrá una denuncia por despido injustificado, y los demás afectados se reunirán para definir las acciones a realizar, tal el caso de una manifestación frente a la SSY en los próximos días.

“Desafortunadamente, con estas acciones violan el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a no despedir a los trabajadores de contrato, a quienes les prometió que obtendrán su base laboral” mencionó.

Finalmente, consideró de injusta la medida del sector salud pues quita la oportunidad de desarrollo del personal de contrato que llevan una antigüedad.

Esta no es la única problemática del sector salud Yucatán, pues trabajadores del Hospital General Agustín O´horán exigen pagos.

Javier Suaste, líder de uno de los grupos de la Servicios de Salud de Yucatán (SSY), junto con otros trabajadores del Hospital General Agustín O´horán, dieron a conocer que el pasado 03 de mayo del presente año se hizo un escrito para pedir un pago de los días laborados que corresponden a las fechas 02 de noviembre, el martes de carnaval y viernes santo; y que hasta el día de hoy no se ha realizado.

Comentó que la autoridad junto con el sindicato quedó que el día 15 de junio el pago sería realizado, dichos pagos son debido a que se ha laborado por usos y costumbres, son tres días que se han trabajado y hasta el día de hoy aún no se ha realizado el pago correspondiente.

Mencionó que son entre 900 trabajadores que solicitan el pago de sus labores, solo en el hospital son aproximadamente 400 pero en todo el Estado se habla de 800 a 900 trabajadores. Ahora no se tiene una cantidad exacta pero se habla de un aproximado entre 2 a 3 mil pesos por trabajador; cantidad que corresponde a los tres días laborados.

Externó que también se hicieron acercamientos con el secretario del sindicato pero hasta el día de hoy no hay respuesta; por lo que se desea que esto ya sea resuelto, o que las autoridades digan quien será el indicado en dar alguna respuesta.

“No hay compromiso porque no les interesa, a nuestro secretario general no le interesa y mientras no haya gestión, el secretario de salud tampoco puede hacer nada. Mientras el secretario general se encuentra en un torneo de pesca, aquí se realizan plantones y no se asoma nadie del sindicato” comentó una de las trabajadoras, Noemí Echeverría.

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos

Dijo que nunca se ha tenido una junta informativa, y la única junta que se ha tenido; él solo ha venido a recriminarle a los trabajadores que les dio y que ya hizo algo por ellos pero se le olvida que gracias a los trabajadores esta él ahí. Lo único que ha hecho durante estos seis años es servirse y servirle a unos cuantos.

Te puede interesar: Crisis en sector salud de Yucatán; reportan equipos inservibles

Por último, Javier Suaste comentó, que se encuentran en espera de que el secretario general se presente a su turno de trabajo para decirles que es lo que sigue. “Nosotros estamos dispuestos a llevar esto a otra estancia, ya se realizó un oficio para llevarlo a la autoridad que corresponda”.