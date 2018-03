'Iniciativa Rosa': 9 meses en favor de las mujeres

Yucatán, a la vanguardia de los derechos de las mamás trabajadoras

AVANCES

LICENCIAS APROBADAS

El 25 de octubre del año pasado el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la llamada ‘Iniciativa Rosa’, que fuera presentada por la diputada Celia Rivas Rodríguez a nombre de la Fracción Legislativa del PRI y hoy los resultados están a la vista tanto en el área de la salud como en el social. La iniciativa, que reformó la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, reconoció el derecho de las mujeres a una licencia de maternidad más larga, así como dos descansos por día para amamantar a sus bebés y un día al año de permiso con goce de sueldo para hacerse estudios médicos para detectar el cáncer de mama y el cervicouterino. Nueve meses después, más de 28 mil mujeres que trabajan en el sector público de nuestro estado y sus familias gozan de los beneficios de este derecho, pues la presencia de la madre y el acompañamiento de sus bebés durante los primeros meses de nacido son vitales para el desarrollo del menor.Conscientes de eso, Yucatán fue el primer estado en reconocerle a las madres trabajadoras cuatro meses de licencia por maternidad. Un mes antes de la fecha del parto y tres meses después de la fecha del mismo. ‘A su vez, en Yucatán hemos ido rompiendo el mito de que la leche materna es menos benéfica que las fórmulas lácteas y revalorando la acción de amamantar a los hijos como un orgullo para las madres trabajadoras’, afirmó Rivas Rodríguez. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la leche materna representa la aportación ideal de nutrientes para el menor, además de que es un alimento económico y accesible por ser natural y no requerir de preparación especial ni instrumentos adicionales para ser tomado por el bebé. Yucatán también se ha sumado de lleno a la prevención del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino pues, al ser dos de las principales causas de muerte en mujeres a nivel nacional, hacen indispensable que la autoridad busque caminos para promover su detección y atención temprana.Hoy, dijo, podemos ver que mujeres de los 106 Ayuntamientos, del Gobierno del Estado, del Poder Legislativo, Judicial y demás órganos del sector público estatal acuden al médico para hacerse estos estudios gracias a la licencia aprobada por la Iniciativa Rosa. Antes de que todo esto fuera una realidad en el estado, la licencia de maternidad para las mujeres en el sector público era de solamente tres meses, mientras que la licencia para realizarse los estudios médicos no existía en absoluto. A nivel federal, si bien la Ley Federal del Trabajo contempla el derecho de las trabajadoras a las licencias de maternidad y permisos de lactancia, éstas aún no tienen el alcance de la Iniciativa Rosa. Es por eso que las Diputadas de la Fracción Legislativa del PRI en el Congreso del Estado presentaron en noviembre pasado la propuesta de iniciativa a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, legisladora Laura Plascencia Pacheco. ‘En el Congreso del Estado seguiremos impulsando que estos derechos, que ya benefician a las trabajadoras del sector público en Yucatán, se extiendan a todas las mujeres trabajadoras a nivel nacional’, finalizó.