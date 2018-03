Inicia reparto del pastel electoral

Los líderes panista, Raúl Paz Alonzo, y perredista, Alejandro Cuevas, ‘negocian’ posiciones

‘Hay algunas personas que están queriendo tergiversar diciendo que el PAN está perdiendo su esencia democrática, pero les digo que hay dos tipos de democracia: directa e indirecta’ . Raúl Paz Alonzo, Líder estatal del PAN

Luego que en sesión de consejo del Partido Acción Nacional (PAN) se eligiera el método de ‘designación’ para elegir candidatos a los cargos de elección popular que estarán en juego en el 2018, el dirigente del PAN en Yucatán, definió el proceso, habló de lo que sigue y la posible coalición con PRD y MC en entrevista. Paz Alonzo, quien ha permanecido contra viento y marea en el cargo, pese a estar, según fuentes al interior de su partido, desahuciado políticamente, negocia ahora diversas posiciones con Alejandro Cuevas, también venido a menos líder del PRD, quien aseguraba que nunca iría en apoyo de candidaturas panistas. Están en juego varias candidaturas, entre las que estarían incluidas las de ambos líderes, a los cuales parecía que se les había ‘ido el avión’.En el PAN hay dos métodos para seleccionar candidatos: el primero es el método ordinario, con el voto directo de la militancia y se trata de una democracia directa; el segundo es por designación de la Comisión Permanente, que es una democracia indirecta, pero ambos tienen una carga democrática que ha caracterizado al PAN.Hay algunas personas que están queriendo tergiversar diciendo que el PAN está perdiendo su esencia democrática, pero les digo que hay dos tipos de democracia: directa e indirecta.El debate fue de altura, analizamos pros y contra. Revisamos la historia de las dos últimas elecciones a gobernador y lo que ha pasado en el PAN después de los procesos, en el 2016 y 2017 en otros estados y la abrumadora mayoría 103 consejeros a 1 concluimos que el método que más convenía de los dos que tenemos, era el de la Democracia indirecta, es decir el de la designación.Ahora vamos a establecer una estrategia y lo que sigue es estudiar las variables que se van a aplicar para designar a los candidatos, sin duda esas variables, la voluntad política sumada a la generosidad de los actores, nos va a dar el equilibrio para que todos estemos jalando para el mismo lado y podamos recuperar los espacios que hemos perdido y mantener los que tenemos.Nosotros teníamos hasta hoy para registrar un método ante la instancia electoral, y ya se va a registrar, pero si se llega a registrar un frente, el cual está en proceso, pueden cambiar todos los métodos. Pues en la coalición de partidos políticos cada quien tiene métodos distintos, los cuales quedarán en segundo, estamos claros en eso, pero por tiempos y para cumplir con la ley, teníamos qué decidir.Ya se autorizó a la Comisión Permanente a que busque la generación de acuerdos de coalición con los otros partidos políticos (PRD y MC), es uno de los pasos que había que seguir.El presidente del PRD tiene sus diferencias, sin duda legítimas, hemos estado platicando, tenemos un área de coincidencias, estamos trabajando en ello, hemos quedado él y yo en trabajar en estas coincidencias hay disposición del PRD, del MC y de otros partidos que se nos han acercado; estamos poniendo de parte del PAN todo, porque el Frente no ayuda al PAN, ayuda a todos los ciudadanos de Yucatán, es una obligación del partido buscar esas condiciones.Les diría que tenemos que seguir juntos en esta lucha legítima de buscar las candidaturas, hay que fortalecernos hacia fuera, que tengan equilibrio adentro pero también afuera, porque son los que van a tener mayor fortaleza, que sigan en esa lucha, la gran ventaja del método de designación, es que queremos hacer que todos participen va a tener que haber generosidad de parte de todos porque no todos pueden ser candidatos a alcalde, por ejemplo, pero tenemos una elección concurrente que nos va ayudar desde mi punto de vista a poder equilibrar y no perder ningún talento, los que no queden seguramente, tienen fortalezas con las que van a encajar en otros puestos de elección.partidos van por el Frente Opositor hasta el momentolíderes al menos ya han establecido relacionesaño clave electoral