Inicia obra para construir cuartel de la Guardia Nacional en Yucatán

A partir del pasado lunes dieron inicio las obras para edificar el cuartel militar de la Guardia Nacional en Yucatán, mismo que se encontrará ubicado en un predio del fraccionamiento Paraíso Caucel II, al poniente de la capital yucateca.

El predio recientemente donado por el Ayuntamiento de Mérida, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), comprende un total de 7.2 hectáreas y se encuentra delimitado por las calles 106, 100-A y 117-F Diagonal, de la mencionada zona habitacional.

A principios de semana llegó al lugar un grupo de trabajadores con maquinaria pesada, quienes comenzaron a remover la maleza y descargar material de construcción, para levantar la barda perimetral de donde se encontrarán las instalaciones militares.

Según lo anunciado con anterioridad, el nuevo cuartel de la Guardia Nacional en Yucatán contará con espacio de adiestramiento para los nuevos elementos que deseen formar parte de este agrupamiento, área para resguardar los vehículos, oficinas, unidad habitacional para las familias de los agentes foráneos y hasta un helipuerto.

En un principio, se planteó construir el cuartel de la Guardia Nacional en los terrenos federales de la ex estación de ferrocarriles, conocidos popularmente como “La Plancha”, pero a través de gestiones por parte del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida, se acordó destinar este espacio a la construcción de un parte, siempre y cuando se donara un terreno similar a la corporación.

Rechazan instalación de la Guardia Nacional

Inicio de obras para construir cuartel de la Guardia Nacional en Mérida

Cabe destacar que debido al anuncio de la instalación de la Guardia Nacional en Caucel, vecinos del fraccionamiento Paraíso II realizaron una manifestación en rechazo de la edificación del cuartel en los alrededores de sus viviendas.

Claudia Solís Alcocer, señaló que entre las principales preocupaciones de quienes viven en los alrededores, está el tránsito de unidades militares a alta velocidad, así como la contaminación auditiva que pudiera ocasionar el helipuerto.

Además, manifestaron que en el terreno donado a la Sedena, se encuentran vestigios de un asentamiento arqueológico, así como tres brocales que desembocan en un cenote subterráneo.

A pesar de esto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) colocó una pancarta en la que informa a los vecinos, que la edificación del cuartel militar se llevará a cabo con el debido cuidado a los vestigios arqueológicos.

Solís Alcocer recordó que desde antes de la pandemia, el Ayuntamiento de Mérida les propuso la construcción de un parque arqueoecológico en el predio de más de siete hectáreas, tomando en cuenta que no existen áreas verdes ni espacios recreativos en los alrededores.

Sin embargo, a pesar de existir planos y llevarse a cabo mesas de trabajo con el Comité Vecinal de Paraíso Caucel, la Comuna decidió transferir el predio a la dependencia federal, con el objetivo de concretar el proyecto del Parque Central en “La Plancha”.

“De plano no queremos aquí a la Guardia Nacional, porque va a haber un helipuerto, van a realizar maniobras, va a haber contaminación auditiva, no es que no queramos a la Sedena, son bienvenidos, pero yo creo que les debieron haber dado un lugar en la periferia del fraccionamiento y no en el corazón de una zona habitacional”, comentó.

