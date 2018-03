Inicia huelga de hambre ex empleado del ayuntamiento de Mérida

En protesta porque el municipio se niega a reconocerle sus 34 años de antigüedad

“Mi Huelga de hambre consiste en tres cosas: que me cambien de categoría como coordinador, estamos hablando de 10 mil pesos de4 aumento salarial, no menos. Me están restando 11 años de antigüedad, empecé en el 83 y me pusieron del 96, pero tengo 34 años trabajando en el ayuntamiento”, aclaró.

El ex trabajador del ayuntamiento de Mérida, Gonzalo Cruz Esquivel, dijo que no suspenderá su protesta hasta que las autoridades municipales le acepten su liquidación por todo el tiempo laborado, ya que pretenden quitarle 11 años.Dijo que su categoría es de chofer de parques y jardines pero está habilitado como vigilante en el parque recreativo del poniente El quejoso fue chofer del ex alcalde, Xavier Abreu Sierra, pero debido a que en una convención del PAN votó a favor de Miguel Gutiérrez Machado y no de Luis Correa Mena, fue “congelado” hasta la fecha. Dijo que hace 16 años ha padecido represalias políticas en su contra, por ser panista. “En tiempos de la convención del 2001 era chofer de Xavier Abreu y Fini Sacramento, y me ordenaron que votara por el gordo Correa pero mi gallo era Miguel Gutiérrez”, recordó. Al día siguiente de la convención del 2001 me cambiaron, me tuvieron 3 semanas en la banca, me mandaron al poniente cuando vivía en el oriente, me quitaron mi compensación, me degradaron, y hasta ahora nadie ha querido ayudarme. “Le pregunté a Cecilia Patrón en aquel entonces y Guibaldo el Director de Gobernación me contestó que no tienen nada que ver la política: ‘mire Gonzalo, a usted no lo hemos ayudado porque se fue en el lado equivocado y las cosas no son como usted cree”. En 2016 fui a ver a Jesús Pérez Ballote y me dijo que tenía a 15 personas que el licenciado Mauricio Vila le mandó para que acomode. El quejoso dijo que está estudiando su maestría y no puede trabajar de chofer por la lesión que tiene en su espalda, es diabético e hipertenso y aún así sigue luchando. Agregó que no están aplicando el reglamento de escalafón del 2005 que firmaron con Jorge Camelo, líder sindical y nadie sabe las condiciones que firmaron el Ayuntamiento y el Infonavit.