Inicia ESAY nuevo ciclo escolar presencial en Mérida

Después de dos años de ciclos escolares virtuales e híbridos, la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) dio la bienvenida a una nueva generación de estudiantes, que se profesionalizarán en distintas áreas artísticas que forman parte de su oferta académica, a través de clases 100 por ciento presenciales, destacó a La Verdad Noticias el director general de dicha institución, Javier Álvarez Fuentes.

Director general de la ESAY, Javier Álvarez Fuentes

¿Cómo va la matrícula escolar?

Tenemos una matrícula de aproximadamente 300 alumnos, más 200 que son los que vienen del semillero de música, que es el Centro de Música “José Jacinto Cuevas” (Cemus), donde le damos formación a niños y jóvenes que se preparan para ingresar a la licenciatura.

¿Cuál es la oferta educativa?

La ESAY cuenta con licenciaturas en teatro, licenciatura en artes musicales, licenciatura en danza contemporánea, docencia de la danza clásica y licenciatura en artes visuales. A nivel maestría tenemos en artes musicales, en arte y una en dirección de escena.

¿La demanda es alta?

Es muy alta, nosotros nada más podemos aceptar al 30 por ciento de las personas que intentan entrar a la ESAY.

¿De cuánto es el universo que intenta ingresar?

Hablamos de 250 personas anualmente, pero no podemos ampliar la matrícula porque no contamos con el presupuesto, no tenemos suficientes maestros de tiempo completo y no tenemos el presupuesto completo para pagar tantos maestros, porque la colegiatura es baja, para permitir que todas las personas puedan ingresar.

¿Cuántos egresan?

En un año bueno egresan aproximadamente 80 personas al año, de estas 60 en promedio corresponden a las licenciaturas, mientras que de las maestrías egresan otros 20 estudiantes de la ESAY.

¿Las oportunidades laborales?

Eso depende de la imaginación y la disposición de los egresados, ellos reciben cursos para llevarlos a través del mundo de la autogestión, entonces, mucho depende de los artistas en cuanto a cómo y dónde dan a conocer su talento.

¿Cuáles son las principales barreras a las que se enfrentan los egresados?

Principalmente la falta de visibilidad, si todos supieran que hay en la ESAY estudiantes que son excelentes muralistas, bailarines y artistas escénicos, pero gran parte de esta responsabilidad recae en manos de los mismos artistas, además de los esfuerzos que hacemos desde la institución.

