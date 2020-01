Inicia 2020 con condiciones laborales adversas en Yucatán

Entre los principales objetivos y deseos que al iniciar el año tienen en mente miles de Yucatecos están el trabajo, antecedido solo por la salud, el dinero y el amor.

Sin embargo al comenzar el año 2020 muchos yucatecos si tienen trabajo pero no ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas; otros tienen un segundo empleo; otros más tienen empleo pero no las prestaciones de ley, ni la seguridad laboral.

Según datos de la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENEO), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 2019 cerró en Yucatán con 927 mil personas ocupadas o empleadas.

Pero el que tengan un trabajo, empleo u ocupación no significa necesariamente que cuenten con los recursos suficientes para sufragar sus necesidades más básicas como alimento, vivienda, ropa y calzado.

De acuerdo con la encuesta, durante 2019 los trabajadores en condiciones precarias pasaron de 15 a 18.5 por ciento del total de la población ocupada en Yucatán.

FALTA DE GARANTÍAS

La precariedad laboral se refiere a la situación de inseguridad en puesto o plaza, incertidumbre, al no tener garantizado por determinado tiempo un empleo y falta de garantías que enfrentan trabajadores, como pagos justos y a tiempo así como el disfrute de otros beneficios como seguridad social, pago de horas extras, vacaciones, reparto de utilidades, entrega de herramientas, uniformes, equipo, capacitación, entre otros.

Tal cantidad de empleados y trabajadores tienen ingresos insuficientes para cubrir los costos mínimos de una vida autónoma para la persona e incluso tienen la necesidad de trabajar jornadas extensas o buscar un segundo empleo.

Con los datos publicados por Inegi, se establece que actualmente en Yucatán hay más personas que trabajan 48 horas a la semana con un sueldo de no más de 3.600 pesos mensuales o empleados que laboran 35 horas por semana, pero que no alcanzan ni siquiera a ganar 3.000 pesos al mes e incluso personas que no cubren más de 35 horas a la semana de trabajo, pero no por decisión propia.

MAQUILA, SECTOR DE MAYOR OCUPACIÓN

Yucatán fue el estado que durante el 2019, presentó el mayor crecimiento en ocupación laboral en el país al registrar un incremento de 42.85 por ciento en el promedio de personal ocupado en el segmento de manufactura y maquiladoras, que es la que más mano de obra ocupa.

De enero a septiembre de 2018, en Yucatán se registraron 20,202 personas trabajando para este sector y en 2019 la cifra ascendió a 28,859, lo que colocó a nuestro estado con mayor crecimiento, incluso por encima de la variación nacional que fue de 2.83 por ciento.

El Inegi también detalló que Yucatán se mantiene con un promedio de 55 establecimientos relacionados con la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex).

Además, durante el segundo semestre de 2019, el estado ocupó el tercer lugar con menor desempleo en el país, con una tasa de desocupación con un valor de 1.8, cifra menor al promedio nacional que fue de 3.5 y, en ese mismo periodo, el estado reportó contar una participación o población económicamente activa en el mercado laboral del 63.5%, lo que lo ubica en la posición 5 con mayor proporción a nivel nacional, de acuerdo con el Inegi.

Entre las entidades con las tasas de desocupación más altas al cerrar el 2019 estuvieron: Tabasco, con 7.1%; Querétaro, con 5.4%; Ciudad de México y Sonora, con 5%, cada una; Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza y el Estado de México, con 4.8%. Así como Nayarit, con 4.5%; Durango, con 3.9%, y Aguascalientes, Chiapas y Colima, con 3.8%.

Las tasas más bajas de desempleo se mostraron en Guerrero, con 1.4%; Hidalgo, Oaxaca y Yucatán, con 2.0%; Morelos, con 2.7%, y Baja California, Michoacán de Ocampo y Puebla, con 2.9%.

PREOCUPANTE

Lo preocupante para Yucatán no es sólo la falta de creación de empleos, sino que la población actualmente ocupada y trabajadora, no tenga la capacidad de compra necesaria para hacer crecer la economía, e acuerdo con lo mencionado por el investigador y economista Mario Antonio Gutiérrez Paz.

El experto destacó que además de las inversiones, el consumo, es otra parte importante que hace que la economía funcione y se dinamice.

El problema de Yucatán no es la falta de empleo, sino que el trabajo está muy mal pagado.

que la tasa de desocupación es muy baja —de 2.5% anual— afectando sólo a ese porcentaje de la población económicamente activa. Insistió en que el verdadero problema es que el empleo está muy mal pagado. En Yucatán se pagan los sueldos más bajos del país con un promedio por persona empleada de $44,000 al año, es decir, $3,667 al mes.