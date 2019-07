Inicia la “canícula” en la Península de Yucatán

El 12 de julio inicia el fenómeno conocido como la “canícula”, que está asociado a un aumento significativo de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones, en la Península de Yucatán, la “canícula” tendrá incremento de las temperaturas a 40° C o más, además de sensaciones térmicas superiores a los 50° C por el alto contenido de humedad que prevalece en esta zona, lo que propiciará intenso “bochorno” que resulta insoportable para la población.

Esta situación impacta fuertemente en la salud pública por los golpes de calor y enfermedades gastrointestinales que se generan por la descomposición rápida de alimentos debido al calor intenso que se presentara.

También conocida como “sequía intraestival”, está programada que se prolongue todo el mes de agosto, y se caracteriza por ser un período de disminución en las precipitaciones de manera no uniforme y no continua en varias zonas de nuestro país lo que indica que no deja de llover completamente, pero la intensidad y distribución espacial de las lluvias disminuye temporalmente, lo que provoca incremento de las temperaturas.

La canicula es la una temporada de calor intenso en todo el pais, intesificandose en algunas zonas como la peninsula.

Sin embargo, este no es el período más cálido del año, ya que, aunque la temperatura aumenta no llega a ser tan caluroso como en abril y mayo, la percepción de más calor se debe a la mayor concentración de humedad, que origina sensaciones térmicas altísimas.

Este fenómeno nace por cambios temporales en los patrones de circulación atmosférica que generan sistemas anticiclónicos, circunstancia que reprime la generación de nubes de tormenta y por eso la escases de lluvias. Este fenómeno varía en intensidad año con año, ya que a veces sus efectos son notorios y a veces pasa desapercibido.

Dato importante es que la “canícula” no es factor que evite la formación de ciclones tropicales, por lo que en periodos de “canícula” también existe riesgo aparición de ellos.

El inicio de este periodo canicular se presentarán lluvias dentro de lo normal a ligeramente fuertes en la Península de Yucatán, cuando mucho hasta finales de julio, lo que significa que no se sentirán sus efectos en lo que resta del mes, sin embargo, en otras zonas del país será más notoria la temporada canícula.