Ingeniosa y polémica forma de luchar en Mérida contra la homofobia e intolerancia.

Las etiquetas sociales son expresiones, en su mayoría peyorativas, que sirven para “catalogar” de alguna manera a las personas que nos rodean, un fenómeno muy arraigado también en Yucatán.

Preocupado por esta situación, Rafael Worbis, un joven empresario de Yucatán, ha decidido no quedarse como un simple espectador cruzado de brazos, y ha tomado acción en contra de la discriminación y las etiquetas sociales de una forma novedosa, pero “bastante” polémica.

A través de su marca J.Rey, ha lanzado en Yucatán una colección de playeras, estampadas con palabras que son usadas normalmente para nombrar despectivamente a todas aquellas personas integrantes de la comunidad LGBT.

Rafael Worbis es Licenciado en Mercadotecnia y esta idea surgió al ser invitado a una campaña contra la homofobia en la que tenía que expresar un mensaje con una sola palabra, eligiendo el vocablo “joto” por el trasfondo cultural que éste conlleva.

De ahí surgió la primera playera con la que hizo diversos experimentos, como presentarla en redes e incluso lucirla en público en varias plazas de Mérida. Rafael notaba que la mayoría de la gente se incomodaba porque la prenda tuviera una palabra utilizada como etiqueta peyorativa o insulto, “incluso había padres de familia que volteaban a sus hijos para que no leyeran la playera”, recuerda Rafael.

Ese fue el detonante para que Worbis pusiera manos a la obra para tener una empresa social e incluyente, reuniendo a un equipo de trabajo para darle vida a productos que sirvieran para enviar mensajes contra la homofobia o discriminación, y así surge J. Rey.

En esta primera temporada, denominada “Resiliencia”, la propuesta consiste en siete playeras con palabras que son utilizadas como etiquetas de desprecio, tales como “joto”, “maricón”, “marimacho”, o “bisexual”. En cuanto a lo que esperan lograr con esto, Rafael comentó que: “Buscamos crear una reacción en la gente para desestabilizar esa especie de ‘superioridad moral’ que la sociedad cree tener (hacia otras)”.

Se presentan en playeras en cuello redondo y en modelos “croptop”, en las primeras con los términos y sus diversos significados o acepciones al frente y, en la segunda, con la etiqueta social por detrás y al frente la palabra libre”.

“En Mérida falta mucho trabajo en cuanto a educación y no discriminación sexual; no pretendemos con esto ‘hacer una fiesta gay’, lo que queremos es poner nuestro granito de arena en el tema del respeto y la no discriminación en general”, mencionó Worbis.