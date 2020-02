Ingenieros y arquitectos piden participar en plan del túnel para Tren Maya

Como se recordará, el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, anunció el proyecto de construir un túnel de 4 kilómetros de longitud, 15 metros de ancho y una profundidad de 8 metros para que el Tren Maya tenga acceso a los terrenos de la Plancha, en el centro de la ciudad de Mérida, donde se ubicaría la Estación Central.

En las instalaciones de La Verdad, ingenieros y arquitectos señalaron que cualquier obra es factible, siempre y cuando se tengan los estudios necesarios para determinar los riesgos y la factibilidad del mismo en base a la sustentabilidad.

En la reunión participaron el ingeniero Alfonso González expresidente del Colegio Mundial de Ingenieros Civiles; el ingeniero Jorge Alberto Villalobos Herbera, Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, el ingeniero Jorge Toledo Fuentes, Presidente de la Asociación Yucateca de Constructores Eléctricos y el Arquitecto Antonio Peniche Gallareta, ex presidente del colegio de arquitectos y especialista en desarrollo urbano.

¿Ingeniero Alfonso es viable la construcción del túnel considerando el subsuelo de Yucatán?

Toda obra que es de impacto siempre genera reacciones con relación a lo que se pretende hacer. Muchas de las grandes obras fueron ideas que se consideraron locas en su momento, pero fueron otros tiempos. Hoy con los instrumentos técnicos, económicos y sociales para evaluar los impactos que tendría cualquier tipo de construcción, es necesario hacer uso de ellos; la ingeniería está para resolver casi todas las cosas, incluso cuando nos atrevemos a desafiar a la naturaleza.

Ese sentido arquitecto Gallareta, como especialista en desarrollo urbano ¿cuál es su opinión en relación al tema?

El tren maya es un medio de transporte y que llegue a la estación central de la plancha habría que analizar técnicamente si es factible en cuestiones del subsuelo. Si se hace de manera subterránea podría afectar menos urbanísticamente hablando, porque habría la oportunidad de hacer una vía sobre el tren, que sería la calle 39 ya que sale a la plancha y al periférico y podría ser una gran avenida, que elevaría la calidad de vida de todas las personas que viven alrededor, ya que son zonas deprimidas y podrían ser beneficiadas siempre y cuando se haga un proyecto apropiado. Si es subterráneo, el parque puede quedar encima de la estación.

Cualquier proyecto es viable, pero hay que ver cuál va a ser el costo en cuestión económica y el beneficio o perjuicio para la sociedad, eso hay que estudiarlo y ver qué pasa con los predios que están en la zona; qué pasará con toda esa gente que ha vivido ahí por décadas o generaciones porque es gente de bajos recursos, los van a desplazar?. Otro aspecto es ver cómo se va a conectar la plancha con el resto del transporte de la ciudad, van a ir autobuses a parar en la plancha. Es importante tomar en cuenta todos los datos técnicos ambientales, incluso históricos, porque sabemos que hay vestigios arqueológicos en nuestra ciudad y si los hubiera el INAH, qué es la autoridad competente tendría que dar los permisos para removerlos. Es una hipótesis, por eso hay que ver con estudios técnicos y sociales cómo se va a resolver el asunto.

Ingeniero Jorge Alberto, como presidente de la industria de la construcción, antes de llegar al punto de perforar el túnel ¿que requerimos para saber si se puede o no hacer?

El reto de la ingeniería es controlar la naturaleza. Como se ha mencionado en un proceso de construcción podemos encontrarnos con cenotes, cavernas, vestigios arqueológicos, etcétera. Pero siempre existe la tecnología para poder solucionar cualquier problema que se presente; sólo se requieren estudios profundos en donde intervengan los especialistas pero sí es factible hacerlo y además me atrevo agregar que en Yucatán existen grandes constructores con experiencia en la zona que tienen equipo y pueden participar en la construcción de este túnel, pero lo más importante es que exista un proyecto ejecutivo en donde se consideren todos los aspectos, no sólo la construcción, también movilidad, el desarrollo urbano, así como la participación de la ciudadanía, como es el caso de nuestra asociación en dónde hay especialistas que pueden hacer los estudios para esta magna obra.

Ingeniero Toledo ¿usted qué opina en cuanto al proyecto aterrizando a la realidad a qué tipo de reflexión nos debe llevar?

Todos los proyectos se pueden llevar a cabo siempre y cuando se tengan los estudios preliminares. En el caso particular de la obra eléctrica que se va a realizar, en caso de que se hiciera el proyecto, hay obras complementarias que se deben hacer y no sabemos si están contempladas. Hay una subestación de la CFE, hay líneas de corriente que se tendrían que reubicar por completo; aumentar la capacidad de la subestación y reubicar en todo su perímetro lo que es la infraestructura eléctrica. Sería bueno conocer el proyecto para dar una opinión certera sobre el caso.

El director de Fonatur mencionó que se convocaría a las cámaras y los especialistas en la materia para la elaboración del proyecto ejecutivo. ¿Han sido convocados?

No, pero no sólo estamos listos sino que solicitamos al gobierno federal que inviten a todos los representantes de las agrupaciones; hay constructores, diseñadores, especialistas que pueden participar y solicitamos que nos dé la oportunidad de participar.

Si me permite agregar, señala el ingeniero Alfonso, “hay una buena oportunidad de probar que la gobernanza es algo a lo que estamos apostando y para que sea congruente el gobierno tiene que convocar a todos los actores sociales. Si bien es cierto que hay informaciones que señalan que se convocará asociaciones de empresarios y profesionistas, aquí cabe señalar ¿serán los mismo de siempre? entonces ya sabemos cuál será el resultado de las cosas. Y esto debe ser más incluyente para que la gente participe.

Permítame lanzar algunas preguntas que debemos aclarar: ¿Será necesario tener una estación o es mera nostalgia? ¿cuánta gente la va a utilizar? ¿vale la pena poner en riesgo los vestigios, la historia, la vibración que habrá al momento de perforar -porque muchas de las construcciones del centro histórico no se hicieron con cimientos cómo se hacen hoy- la sola vibración puede representar riesgos.

Tenemos que evaluar el efecto de la onda expansiva de la perforadora y conocer los estratos por qué se debe conocer el suelo y ahí tenemos un claro ejemplo de lo que no se hizo aquí enfrente de ustedes, me refiero en El paso deprimido cuando llueve se inunda, así de simple.

Ingeniero Jorge mencionó algo importante sobre la subestación de la CFE…

Hay que ver que los proyectos sean sustentables. No podemos tener buenas ideas que nos cuesten mucho. Hay que ver cuál es el verdadero precio que se va a pagar; se van a poner en riesgo muchas cosas. Hay que ver si realmente vale la pena hacerlo (el túnel) pero de no ser así cuánto cuesta no sólo en dinero, sino el impacto.

Cuando se hizo la línea del tren de Mérida a Progreso se justificó por la exportación del henequén. Había un motivo, pero hoy tenemos que ver cuánta gente se va a mover de la estación del tren de Mérida a Izamal, Valladolid o Cancún. Debemos plantearnos si se justifica.

Arquitecto vemos como ejemplo que en China se construyó un hospital en 10 días…

¿Qué tiempo lleva un proyecto de esta magnitud. Es fácil decir hagamos un túnel de 4 kilómetros, pero en la realidad ese estudio qué tiempo nos llevaría realizarlo?

Eso dependerá de los recursos. Se puede llevar meses si van a contratar a un ingeniero que haga los estudios mecánicos de suelo o van a contratar a 100 que hagan los mismos estudios. Es lo mismo que hizo China. Cuántos ingenieros trabajaron para cerrar en 10 días y qué preparación tenían, qué automatización. Hay que invertir muchísimo dinero en la preparación y en la edificación que se va hacer aquí, van a incluir a los ingenieros, arquitectos y especialistas locales para que participen de manera rápida y conjunta?. Porque se pueden tardar hasta tres o cinco años haciéndolo a toda calma. Eso depende de las fuerzas del inversor, que en este caso es el gobierno federal. Si lo quieren hacer rápido tienen que invertir suficiente dinero en especialistas locales para que se haga al tiempo que se pretende, pero estamos hablando de por lo menos un año más y después hacerlo rápido.

Hablamos de que es una obra del gobierno federal y solamente les quedan 5 años…

En términos relativos se pueden llevar muy poco tiempo, pero con ideas conceptuales no se puede hacer un proyecto ejecutivo. Se requieren estudios muy detallados previniendo todo lo que pueda suceder y mitigarlo antes de que pueda empezar la obra.

Hemos visto efectos de temblores y terremotos que se han caído edificios y escuelas porque se utilizaron materiales no adecuados. Bien decía el arquitecto depende de cuántos recursos se destinan a la obra. ¿En este caso se requiere de mayor calidad cuando se habla de un túnel?

¿Qué es lo más importante en cualquier obra?

Hay tres conceptos importantes: calidad, tiempo y costo. Son tres conceptos que no se llevan, se odian entre ellos pero tienen que caminar juntos. Cuando movemos la calidad el tiempo y costo se ven afectados, por eso tienen que ir juntos pero no se llevan. Si exigimos calidad, el tiempo se puede alargar y el costo no se puede medir, pero si queremos ahorrar dinero ponemos en peligro la calidad y el tiempo se molesta. Si queremos hacerlo rápido aceleramos el tiempo y la calidad está en peligro porque hay que controlar más la calidad y el costo se eleva; este es uno de los grandes retos que la obra se basa siempre en calidad, tiempo y costo hay empresas especializadas que pueden llevar este control.

Ingeniero Toledo mencionó una parte muy importante que es la energía eléctrica…

¿En una obra tan simple como hacer un túnel qué tipo de riesgo habría? Los riesgos en las obras siempre son latentes pero se pueden reducir si se planean, si hay una buena planeación no se corre el riesgo. El problema es que no sabemos cuál es el estudio y si lo conociéramos podríamos dar una opinión más aceptable. La cuestión es que pedimos participar y aportar nuestro conocimiento para que los estudios se hagan de la mejor manera.

Postura del gobierno estatal

“Con respecto al reciente anuncio hecho por Fonatur sobre nuevos detalles del proyecto del Tren Maya, el Gobierno del Estado reitera su apoyo a este proyecto estratégico del Gobierno Federal, en espera de conocer los detalles técnicos que implican las características anunciadas para el tramo correspondiente a la ciudad de Mérida”.

“Una vez que se conozcan los detalles técnicos del anuncio hecho por Fonatur, el Gobierno del Estado procederá a evaluar el impacto de la propuesta federal para asegurar que el tren procure el medio ambiente y traiga beneficios para todo Yucatán”.