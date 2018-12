Infonavit estrena sede de 100 mdp en Mérida

la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) inaugurará su nueva sede en Mérida, con lo que dejará de pagar un millón de pesos de renta anual, mejorar la atención de los más de 400 derechohabientes que atienden diariamente y seguir rebasando sus metas como facilitador de créditos; en lo que va del año se han otorgado 3 mil millones de pesos, informó el delegado Manuel Bonilla Campo.

Destacó que este esquema de trabajo es complemento de las políticas públicas del gobierno federal y estatal en el sentido de mejorar la infraestructura de vivienda para acoger a la población que llega de otras entidades en busca de nuevas oportunidades de realización.

Por un lado, dijo, tenemos la descentralización de las secretarias de estado anunciadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por otro, el respaldo a las políticas del gobernador Mauricio Vila Dosal.

Con poco más de 46 años de trabajo en la entidad, el Infonavit ha sido fundamental para brindar hogar a miles de ciudadanos; y por la necesidad de ofrecer un mejor servicio y áreas adecuadas para los derechohabientes, desde finales de mayo el Instituto se encuentra canalizando recursos y esfuerzos para tener instalaciones propias.

“El Infonavit empezó a dar servicio en un local ubicado en el centro de la ciudad, después en el Paseo de Montejo, posteriormente en la Avenida Alemán y actualmente nos encontramos a punto de terminar el contrato en el edificio de Pensiones y vale la pena señalar que los cuatro edificios anteriores habían sido rentados, pero a partir de las nuevas instalaciones, en donde se están haciendo las pruebas de los sistemas informáticos para dar un mejor servicio a los derecho habientes, nos vamos a regresar al centro de la ciudad. Las nuevas instalaciones se ubican en la calle 39 por 72 y 74, cerca de la avenida Reforma”, refirió.

Destacó que las ventajas del nuevo local es que la ubicación y las rutas de autobuses son más accesibles para los visitantes.

“Definitivamente hay más espacio en cuanto al área de construcción, duplicándola, eso significa que no va haber ningún área dispersa; vamos a tener áreas más adecuadas para poder trabajar y dar un mejor servicio”.

En áreas verdes, indicó Bonilla Campo, se tenía 70 metros cuadrados y actualmente las nuevas oficinas contarán con más mil 300 metros cuadrados. Además de que está pensado como un edificio amigable con el medio ambiente, es de recalcar que las instalaciones están diseñadas para brindar espacios adecuados para sus visitantes, así como para personas con capacidades diferentes.

En cuanto a la inversión señaló el delegado: “una parte muy importante es que se van a dejar de pagar más de un millón de pesos en rentas anuales; será un edificio con terreno propio. La inversión total, entre el terreno, las escrituras, los desmontes, los proyectos, la construcción, los sistemas, inmueble, equipo, instalaciones, aires acondicionados, en general toda la infraestructura nueva es de alrededor de 100 millones de pesos”. Esto a través de licitaciones realizadas por parte del Infonavit central, refirió.

La nueva sede será inaugurada para el primer mes del 2019, y albergará a más de 90 empleados, que darán atención a más de 400 personas diariamente entre todas las áreas. “Con esto buscamos beneficiar al trabajador, que es dueño del Infonavit. El edificio está en su totalidad, lo que se está concluyendo son los sistemas informáticos”.

Créditos para hogares de Yucatán

“En Yucatán cada año va aumentando la meta crediticia; hace un año era aproximadamente de 10 mil, pero la sobrepasamos porque fue arriba de 13 mil. Y ahorita ya hemos ejercido un poco más de 14 mil, entre créditos hipotecarios y mejoramiento, antes de terminar el año si contabilizamos los primeros 11 meses ya superamos la meta, propuesta que era muy ambiciosa, y a la derrama económica a la que estamos llegando es de alrededor 3 mil millones de pesos, que es una cantidad muy buena para el estado”.

“En segundo créditos rebasamos los 600, gente que termina de pagar su primer crédito. Y más de 2 mil 800 subsidios de casas para derecho-habientes que serán utilizadas este año; en cuando al área de fiscalización, tenemos más de 19 mil patrones, anteriormente oscilábamos entre 18 mil y 18 mil 500. Y de estos un 98 % ha pagado oportunamente”.

Es de destacar que la mayor parte de los créditos para vivienda nueva se otorgan en Mérida, Kanasín, Umán y Conkal, con un 93 %, refirió el delegado.

De acuerdo con el delegado del Instituto la morosidad de los yucatecos se encuentra por debajo de la media nacional: “Yucatán siempre ha estado por debajo de la media nacional. La recuperación es muy baja; para que la gente pierda una casa tiene que pasar muchas situaciones, ya que en Infonavit tenemos una serie de alertamientos de algunos pagos omisos, alertamos a la gente y les ofrecemos varias alternativas, les podemos dar prorrogas.

EL INFONAVIT da bastantes facilidades para regularizarse”. La morosidad no es un muy alta, “oscila entre el 6 % es muy baja en el Estado. Y hay gente que al mes o a los dos meses acude, pero también hay personas que vienen al año. Pero no hay que esperar al problema, el requisito siempre es que la gente acuda al Infonavit, que lo exponga y escuche las recomendaciones”.

En diversas páginas de internet y publicaciones se invita a acrecentar un crédito de vivienda, dando un pago adicional, pero esto es ilegal y no se puede realizar. “Para tener un crédito se necesitan 116 puntos, los puntos no son canjeables; contamos con un sistema que no se puede modificar, pero si hay gente que te puede ofrecer más puntos por sacar algo de dinero.

Eso es totalmente falso, si tienen dudas que vengan al Infonavit, son los llamados coyotes y nadie puede quitarte o sumarte puntos”.

Los créditos otorgados, señaló, tienen que ver el monto de ganancia del trabajador, que edad tiene, la antigüedad del empleado. “Mucha gente se pregunta por sus compañeros, pero tiene que ver con la edad y ciertos factores, expuso Bonilla Campo.

Lo básico para contar con un crédito del Instituto es tener 116 puntos, estar activo en alguna empresa y que el patrón tenga Infonavit. “Con eso se puede ver qué capacidad de crédito tienes, y eso depende de cuánto ganas, la edad, todos esos datos te dicen qué capacidad de crédito puedes alcanzar”.

“Los trámites son totalmente gratuitos, y si tiene alguna situación con Infonavit que se acerquen, para que no se dejen sorprender”.

De igual forma señaló que la diferencia entre pedir cita y acudir directamente al Infonavit, es el tiempo de espera; ya que con cita la visita tarda alrededor de seis minutos, mientras que sin ésta se puede tardar más de 20 minutos. “Es nada más entrar a la página web del Infonavit (www.infonavit.com.mx) y agendar la cita”.