Influencer defiende a familia que intentaron desalojar de las playas de Progreso

A través de redes sociales, el influencer y comunicador Fernando Salvador se ha vuelto viral, luego de defender a una familia que era desalojada de las playas de Progreso.

Este hecho se dio a conocer luego de que el comunicador compartió un vídeo su propia red social, donde se ve el momento en que un hombre vestido de blanco intentaba desalojar a una familia que se colocó a la orilla de la playa para disfrutar de un domingo familiar.

Según se pudo averiguar que la familia llegó y colocó sillas y una casa de campaña para disfrutar de la playa, cuando un sujeto que se identificó como gerente del restaurante ‘Haguay’, les indicó presuntamente que tendrían que ocupar los camastros si querían permanecer en esa zona.

En ese momento se presentó el creador de ‘VoxTuberos’ y le indicó al hombre que ‘no puede sacar a la gente de la playa’, al mismo tiempo que el gerente del lugar le indicó que no se metiera.

Este hecho quedó grabado en vídeo, siendo que el gerente del restaurante decidió retirarse del lugar en cuanto se percató que estaba siendo grabado.

Por su parte Fernando Salvador compartió el vídeo en sus redes sociales, donde indicó que el mencionado restaurante intentó sacar a una familia de las playas.

‘A MI GENTE NO ME LA SACAN DE SUS PLAYAS’, ‘Esto no es Cancún, es Yucatán y aún somos libres de disfrutar nuestros puertos’.