Infectados de VIH de Mérida están desamparados

Habría que cambiar a las personas que dirigen ciertas instituciones como la secretaría de Salud que nos ha demostrado que ha llevado muy mal la materia de salud pública, en temas muy importantes como la tuberculosis, en el caso del dengue nos hay llevado a índices muy altos a una velocidad impresionante’, sostuvo Carlos Méndez Benavides, representante del Albergue San Juan de Dios, que cuida de enfermos de VIH.

Indicó que en los años 90 hubo una gran lucha por los derechos de las personas infectadas con el VIH Sida, pero que se ha bajado la guardia porque “al lograr el objetivo que era que se diera el medicamento retroviral, se han ido perdiendo ciertos candados que dan la garantía del medicamento”.

Por ejemplo, expuso, el fondo económico para los medicamentos, que pasó al Seguro Popular, corre el riesgo de que deje de ser gratuito este servicio, logro que se ganó a nivel nacional.

‘Creo que hay que reactivar la incidencia, porque las crisis económicas que vienen pudiera entorpecer esta garantía, porque puede decir que el que tiene dinero puede vivir y el que no puede ir a una funeraria y esto nos haría regresar a esa lucha de los años 90’, señaló Méndez Benavides.

‘Muchas organizaciones estamos viendo esta perspectiva, hay que regresar a la lucha porque no está asegurada la gratuidad, el acceso universal está garantizado pero la gratuidad no, que es lo que pudiera cambiar negativamente hacia muchas personas que se verían afectadas’.

‘Ha regresado la tuberculosis multiresistente, estamos regresando con sífilis resistente crónica, estamos avanzando en el VIH a una velocidad de 800 personas anuales, en vez de disminuir. En primer lugar sería un llamado al sector salud, y luego en materia de discriminación laboral, hay puntos muy importantes como en la secretaría del Trabajo que no ha hecho una labor presupuestal para hacer campañas de la no discriminación en empresas’, refirió el representante del Albergue San Juan de Dios.

Por otra parte, dijo que a nivel Latinoamérica se creó el famoso fondo empresarial para VIH Sida y tienen un consejo empresarial, que dio mucho resultado en Sudamérica y también en Estados Unidos y Canadá.

‘Incluso en la Ciudad de México también comenzó a ceder el VIH Sida con el Consejo Empresarial, que diseñaron programas para que cada empresa realizara su programa hacia sus trabajadores, pero en Yucatán nunca se aceptó cuando se le presentó al sector empresarial’.

En el Estado ha habido una apatía por la no discriminación, los diputados han hecho una labor pésima, porque cuando se cambia la ley del Seguro Social, no se cambian ciertos artículos que permiten la discriminación, como el 133, 134 y135 de la ley federal del trabajo, que permite que las empresas hagan estos estudios para saber si las mujeres están o no embarazadas. Permitiendo que se creen diseños de seguimiento de detección de VIH, pero interno, que no se le comunica, y de esta manera se expulsa y se ejerce la discriminación laboral, puntualizó.