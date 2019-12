Industriales de Yucatán exigen que profesionistas independientes también paguen impuestos

Ante el anuncio de nuevos impuestos para nivelar los ingresos de la tesorería del estado, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Yucatán, Alberto Xacur Abraham subrayó la necesidad de que las autoridades incrementen la base tributaria, para captar nuevos recursos y no exprimir a los contribuyentes cautivos.

¿Qué opina sobre el tema de los nuevos impuestos?

Bueno, en el tema de los impuestos y el presupuesto de los ingresos y egresos que se envió a la cámara de diputados estatal tenemos que ir con los antecedentes y es que ha cambiado la forma en cómo se dan las participaciones del Gobierno Federal. Anteriormente había un presupuesto y durante el año iba llegando más dinero a los Estados. Si a Yucatán le destinaban 40 mil millones, durante el año le llegaban 3,500 4,000 millones adicionales, lo cual era una cantidad muy fuerte y a través de programas específicos del Gobierno Federal.

¿Cómo ha cambiado el sistema?

Anteriormente los diputados bajaban dinero y lo traían para temas específicos, pero a partir del año pasado esto cambió, se dio el presupuesto inicial del Gobierno Federal y no hubo esa cantidad adicional de 3 mil o 4 mil millones de pesos adicionales. Esto ha hecho que todos los estados están cortos con el dinero del Gobierno Federal.

¿Qué tan grave es la afectación a Yucatán?

Somos una entidad que recauda muy poco, y estamos muy reforzados por el Gobierno Federal. Un ejemplo, si Yucatán recauda 18 mil millones de pesos y el Gobierno Federal nos devuelve 40 mil millones aproximadamente porque somos un estado muy subsidiado. En cambio, hay estados en el norte del país que mandan a la federación 450 mil millones y les devuelven menos, es por eso que tenemos que hacer dos cosas: Una, el estado debe ser más eficiente, tiene que gastar menos y en segundo lugar tiene que recaudar más. En base a esto el gobierno ha hecho un esfuerzo por gastar menos del gasto corriente y desafortunadamente muchas personas dejarán de trabajar en el gobierno del estado por el ajuste.

¿Se justifica el aumento en los impuestos?

Digamos que tiene dinero para hacer meramente lo necesario, pero sin hacer producción productiva; por la parte de seguridad está recibiendo mucha migración y en los próximos cinco años se espera la llegada de 300 mil personas adicionales y a toda esa gente se le deben dar servicios con el presupuesto que se está recibiendo y esto hace difícil la situación. Hemos dicho que estamos de acuerdo en que se necesite más dinero, pero tiene que demostrar que va a cobrar más a los que no están pagando impuestos. A nivel nacional únicamente el 40% de la economía es formal; es decir que el 60% es informal, lo cual significa que hay mucha gente que no está pagando impuestos.

¿Guerra contra el ambulantaje?

Cuando hablamos de informalidad la gente piensa en el vendedor ambulante y no es así, éste es únicamente una parte de la informalidad. La más fuerte está en la gente que no paga los impuestos y muchos profesionistas, hay que decirlo, también muchos empresarios no pagan el 100% de sus impuestos pero sobretodo profesionistas y gente que trabaja en las casas, como el electricista, el plomero o los doctores que no integran a su contabilidad los ingresos.

¿Los tianguistas?

El ayuntamiento hará una mesa de trabajo en donde participarán las cámaras para ver que esta gente que está en los tianguis puedan comprobar que están derechos, que están pagando impuestos y que la mercancía que venden no es robada. Hay muchísimos robo en las carreteras y finalmente esa mercancía se termina vendiendo, por eso la base tributaria de Yucatán se tiene qué ampliar.

¿Los ciudadanos deberán pagar nuevos impuestos por seguridad?

Yucatán es un Estado en donde todos vivimos tranquilos, la gente sabe que el programa Yucatán Seguro requirió un préstamo de 2,800 millones de pesos para poder triplicar o cuadruplicar la seguridad, y ahora con los recortes que ha habido por parte del gobierno federal, ese dinero no lo hay y tiene que salir de algún lado.

¿Aumentará el costo de la luz?

No, el impuesto a la seguridad se cobrará mediante el recibo de luz, pero eso no indica que subirá el costo de la energía. En el caso específico del impuesto al hospedaje, los hoteleros tienen sus opiniones y obviamente algo que pasaba con los impuestos es que siempre le cobran a los mismos contribuyentes cautivos. Eso es lo que se está buscando en pláticas con el gobierno del Estado, que pague gente que no es cautiva y en el caso específico de los hoteleros a quién se le cobra este derecho es al visitante.

¿Por otra parte y en relación al fin de año en qué consiste la campaña Regala Yucateco?

La Canacintra lanza una campaña denominada Regala Yucateco para impulsar y promover el consumo de productos locales. Hoy en día contamos con más de 700 empresas registradas de las cuales se derivan más de 1400 marcas sumando un total de casi 9 mil productos y servicios que emplean el distintivo Hecho en Yucatán.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

¿Cómo se pretende posicionar la campaña?

Una de las acciones exitosas fue la apertura de la tienda oficial en la plataforma de Mercado Libre, donde hasta el momento hay más de 80 empresas registradas teniendo como resultado más de 500 publicaciones para que en el resto del país puedan gozar de los diferentes productos Hecho en Yucatán. Debido a la gran demanda del consumo local promovido por esta iniciativa, los productores de Hecho en Yucatán pueden ser encontrados en diferentes pisos de venta en algunos supermercados del Estado, los cuales han reservado un espacio específico brindándoles prioridad, teniendo como consecuencia un mayor número de venta.

Síguenos en Instagram

¿Cuál es el objetivo real de Regala Yucateco?

Fortalecer la economía local aprovechando las posadas y reuniones que se llevan a cabo, en donde los índices de consumo se incrementan. Esta campaña tiene acciones orientadas a promover la compra y el obsequio de productos que ostenten estos sellos distintivos.