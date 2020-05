¡Indignante! Hospital privado de Mérida reduce sueldo de personal médico al 50%

A través de una denuncia en redes sociales, Bett A. C. dijo que una institución médica privada ha reducido el sueldo de sus trabajadores al 50%.

La mujer manifestó que un hospital ubicado al norte de Mérida argumenta que no tienen dinero suficiente para pagar y recortaron los sueldos a un 50% a enfermeros, químicos, entre otros.

Denuncian reducción de sueldos a personal médico de hospital privado.

La indignación creció cuando la mujer aseguró que el personal que se encuentra en la primera línea de atención a pacientes con Covid-19 también serían objeto de esta reducción salarial.

Cabe mencionar que recalcó el hecho de que el mismo hospital llama héroes a su personal médico y que es una incongruencia que les paguen de esa forma.

El peor pedazo de mierda del día, el mismo hospital que te dice héroe hoy está haciendo recorte de sueldo del 50% a... Publicado por Bett Aguilar Cetina en Viernes, 8 de mayo de 2020

Como parte del apoyo a su compañera Chris S. subió una fotografía en los comentarios donde muestran el reconocimiento que hizo el mencionado hospital a su personal médico.

Este es el reconocimiento que le hicieron llegar presuntamente al personal médico.

Entre los comentarios de la publicación, salieron a relucir varias irregularidades de dicho hospital, ya que Alfonso H. S. hizo referencia a que en dicho hospital anualmente hacen recorte de personal y no pagan utilidades.

Otros hospitales fueron señalados por adoptar las mismas prácticas.

Otros hospitales redujeron sueldos

Por otro lado Carmita C. manifestó que no sólo pasa en ese hospital, ya que en un nosocomio ubicado sobre la calle 60, también han reducido los sueldos y quitaron prestaciones al personal médico, alegando presuntamente que no hay dinero para la contingencia.

Cabe mencionar, que varios usuarios recomendaron a los quejosos a manifestarse y hacer un paro de labores, sin embargo también hubo personas que recomendaron denunciar esta situación que consideran ilegal.

