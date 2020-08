Indigna en redes sociales la muerte de Fernanda a manos de su novio en Mérida

En redes sociales se levantaron las voces de indignación por la muerte de Fernanda G.M., quien fue ultimada de un tiro en un predio ubicado en Pensiones, entre las que destacó la voz de Jouseline V., amiga de Fernanda.

Pese a que todos veían a la pareja como unos novios modelos, ya que él era emprendedor, coach de entretenimiento y todo un influencer, Fernanda de 21 años, se caracteriza por ser maestra de danza, zumba y ‘lance community’, lo que los hacía verse como la pareja perfecta y mientras sus conocidos los califican como una pareja ejemplar y muy amorosa, la amiga de Fernanda tachó de cobarde, charlatán, estafador y ratero a Enrique N.H.

El asesinato se registró en el fraccionamiento pensiones cuarta etapa.

‘Enrique arruinó la vida de Fer, la agredía, la manipulaba y la intimidaba, la controlaba, le hizo pasar momentos de estrés, y ya que la destruyó, la asesinó’.

Esas fueron las palabras de Jouseline para describir a Enrique tras privar de la vida a su amiga.

Indignación en redes por la muerte de Fernanda

En el texto íntegro que compartió Jouseline, describe a Fernanda como una mujer inteligente, decidida, simpática y muy trabajadora, con un futuro por delante.

Pese a que todos los conocían como una pareja ejemplar y muy amorosa, una amiga de Fernanda descalificó a Enrique.

De igual manera tachó de cobarde a Enrique por quitarse la vida después de arrebatarle la suya a Fernanda.

Finalmente la joven compartió una imagen de Fernanda con el fondo morado y una reflexión.

‘Hoy la ciudad blanca se pinta de rojo y arde con la rabia y la impotencia del movimiento que nunca descansa. El estado y los medios se esfuerzan por disfrazar las noticias para transmitir un mensaje erróneo y que una vez más, otro caso quede impune, vivimos en una ciudad, un estado, un país feminicida. No olvidemos este sentimiento. Somos el grito de las que ya no están y no vamos a descansar hasta que se haga justicia’.

Este fue el mensaje que acompaño la publicación de la joven mujer.

El alcance de Jouseline es impresionante, ya que a tan sólo 12 horas de haber publicado su sentir con respecto a la muerte de su amiga, ha logrado las 28 mil veces compartidas, así como unas 15 mil reacciones y 222 comentarios.

Cabe mencionar que todo parece indicar que Fernanda había decidido terminar su relación con Enrique, quien no logró asimilar la noticia y terminó por acabar con la vida de ambos.

