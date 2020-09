Inconformidad en Mérida por cambio de paraderos no logra respuesta

Si bien la disminución de contagios y decesos de Covid-19 en Mérida mantiene una tendencia a la baja, para miles de usuarios del transporte público sigue causando enojo que las autoridades no den respuesta a sus demandas.

El cambio de paraderos implementado a la fuerza sin realizar antes una consulta ciudadana y la falta de respuesta a la constante petición de aumentar el número de unidades en las horas pico son asuntos prioritarios que mantiene eco en los principales grupos de Facebook de la capital de Yucatán.

Las autoridades no han hecho caso de las protestas de usuarios del transporte público de Mérida por el cambio de paraderos, pese a la insistencia de ellos en las redes sociales.

Estos temas parecían rebasados pero resurgieron cuando algunas personas publicaron en redes sociales que el centro de la ciudad se ve más limpio y sin contaminación acústica asegurando que estos males se debían al tránsito vehicular.

Estas afirmaciones parecieron causar un efecto a los usuarios del transporte público pues de inmediato surgieron respuestas que dejaban palpable que la gente no acepta este cambio e incluso cree que la mencionada contaminación solamente la cambiaron de lugar.

Autoridades no respondieron a las peticiones

En las publicaciones es palpable la decepción hacia las autoridades que jamás hicieron caso a sus peticiones de no alejar tanto los paraderos, sin considerar a personas con problemas de salud que ahora deben moverse de un lado a otro caminando en promedio más de 10 cuadras de ida y otras de más de vuelta.

Varios estudiantes aseguran que el regreso a las escuelas agudizará la problemática, pues la lejanía de los paraderos no soluciona de fondo nada, simplemente lo cambia de escenario, con el agregado que retardará la llegada de ellos a sus respectivos colegios.

La opinión generalizada es que este cambio estuvo mal planeado pues las filas para ascender a los autobuses son enormes y no se respeta la sana distancia, pero a las autoridades parece no importarles y denotan estar satisfechas con que quienes padezcan esto sean los usuarios del transporte público.

Muchos creen que esta estrategia más que para prevenir contagios se instituyó para dejar satisfecha a la comunidad extranjera que vive cerca del centro histórico que se quejaba del “ruido”, y que quienes aseguran que fue buena idea es la que está a favor de ese gobierno.

A través de las redes sociales usuarios del transporte público señalan que en muchos de los nuevos paraderos no hay espacio en las banquetas.

El desánimo es evidente, admiten que lamentablemente el gobierno de Yucatán jamás hará caso, pues es palpable que no les interesa encontrar otras alternativas para no fregar a la gente, ya que en los nuevos paraderos no hay espacio en las banquetas, hay mucho tráfico vial y peatonal.

Además afirman que hay gente que no respeta estas restricciones de salubridad, generando amontonamientos afuera de bancos, en supermercados, en entradas a comercios, por lo que el cambio de paraderos en realidad no será clave en la contención de contagios de Covid-19.