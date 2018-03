Incansable combate al cáncer de mama

Fundación Tócate ha atendido a casi 20 mil personas en 20 años de labor

‘El cáncer de mama es la primera causa de muerte por neoplasias en la mujer a nivel mundial, con 1.38 millones de casos nuevos al año y representa el 14 % del total de causas de muerte por cáncer’. Alejandra Gutiérrez Blanco, Presidenta de la Fundación Tócate.

Te puede interesar

El cáncer de mama puede ser atendido si se detecta oportunamente y salvar la vida de muchas mujeres. En Yucatán se registran mil casos al año, de los cuales el cincuenta por ciento fallece por no haber tenido atención médica. La Fundación Tócate ha atendido a 19 mil 705 personas en solo cinco años, llevando sus servicios a 114 colonias, 16 municipios y cuatro entidades: Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Guanajuato. En entrevista exclusiva con La Verdad de Yucatán, su presidenta, Alejandra Gutiérrez Blanco, señaló que en el estado han logrado ayudar a 6 mil 730 mujeres con exploraciones mamarias y han realizado 650 mastografías gratuitas, pero su objetivo primordial es crear conciencia en las mujeres para que aprendan a autoexplorarse, ya que en la actualidad el 20 por ciento de los casos se da en mujeres que van desde los 17 a los 40 años de edad, sin importar si tienen una vida sexual activa.El mayor orgullo es haber logrado promover la Ley Rosa ante el Congreso del Estado, misma que fue propuesta hace un año. La diputada Celia Rivas Rodríguez me acompañó a la Ciudad de México, en donde la propusimos para que sea considerada a nivel nacional. Aún no se ha logrado, pero dimos el primer paso y de esa forma Yucatán se colocó a la vanguardia en ese sentido.Entre otras cosas, propone que se le dé un día con goce de salario a la mujer para que pueda acudir al doctor y se realice la mastografía. Generalmente, cuando hablamos de una mujer que trabaja nunca tiene tiempo, ya sea por los hijos, la casa o el marido y eso no debe ser pretexto porque estamos hablando de su salud, que es lo más importante.Está en vías, pretendemos que se modifique la Ley Federal del Trabajo, es decir que estamos promoviendo políticas públicas a nivel nacional, ya que formamos parte de la Coalición Mexicana de la salud mamaria, es una organización que agrupa a las fundaciones que tenemos como objetivo el mismo propósito, salvar vidas cuando el cáncer se detecta oportunamente.Actualmente tenemos influencia en Kanasín, Celestún, Kopomá y en el sur de Mérida, que es donde se concentra un grupo de mujeres vulnerables por su situación económica, pero eso no tiene que ver con que aprendan a auto explorarse. Algunas personas creen que la exploración debe ser a partir de que tengan vida sexual activa, y no es así, ya que se han dado casos en niñas que tienen tan solo 17 años de edad y aún no han tenido relaciones sexuales.Considero que mucho tiene que ver la alimentación, porque hay productos como el pollo, que en la actualidad es inyectado con hormonas para que se desarrollen pronto y salgan a la venta, entonces estamos ingiriendo hormonas que alteran nuestro desarrollo. Hoy vemos niñas de 15 años que tienen unos cuerpazos, que pareciera que tienen 20 años. Me refiero a que están muy desarrolladas. Otro de los posibles riesgos es cuando las niñas comienzan a menstruar desde los 7 años de edad, cuando lo natural es que su periodo comience a los 13 años, tal vez. Otro factor puede ser la obesidad, no haber amamantado en el caso de las que son madres y también se aumenta el riesgo cuando se consume mucho alcohol y se fuma. Bueno, lógicamente cuando se tiene algún pariente que hay sufrido cáncer, ya que podría haber alguna cuestión hereditaria.No. También se presentan casos en los hombres. Actualmente se registra el uno por ciento, es decir que de cada 10 casos uno corresponde al sexo masculino. Así que los hombres también deben aprender a explorarse, porque como dije hace un momento, en algunas situaciones es consecuencia de la alimentación, más no de una enfermedad.Sí, en Mérida se han iluminado el Monumento a la Patria, algunos hoteles e incluso el palacio municipal y la sede del gobierno estatal. Recientemente la Fundación Tócate recibió el apoyo de Galerías Mérida en la Campaña de Difusión y Concientización contra el Cáncer de Mama 2017, con la iluminación de sus fachadas y sus espléndidos interiores de color rosa, y la presentación de la Pasarela Go Fashion, con un desfile de modas otoño–invierno de sus marcas.En la IX edición participan Russell González, empresario; Beatriz Gamboa Lago, empresaria; David Cetina, embajador gastronómico de Yucatán; Patricia Reyes Spíndola, actriz mexicana sobreviviente del cáncer de mama; José Luis Preciado, líder de opinión; Aracely Ramírez, gerente de National Soft, e Ignacio Cejudo, empresario.Los afectados por el cáncer de mama:Personas adultasJóvenesancianosPoblación urbanaPoblación rural