Impugnan elecciones en municipio de Yucatán

Debido a las anomalías que se presentaron en el municipio de Akil, Yucatán, el pasado 1 de julio para la elección del regidor del lugar, el Partido del Trabajo impugnó dichas elecciones, informó el presidente del partido Francisco Rojas, por lo que esperan respuesta favorable de las autoridades indicadas y así poder recuperar el triunfo de 2 regidores.

“En las pasadas elecciones hubieron muchas anomalías en el municipio de Akil, hubo disturbios que ocasionaron que la gente no saliera a ejercer su voto en algunos sectores del lugar y en el partido pudimos detectar que el PRI y el PVEM no fueron en coalición; sin embargo a la hora de sumar los votos, los del verde se los agregaron al tricolor para que ganara, cuando realmente no debía ser, estamos pidiendo que se abran las urnas y que se revise minuciosamente los cómputos para aclarar las cosas y realmente sean justas, pues la votación fue muy cerrada, aquí nosotros fuimos separados de la coalición y nuestra diferencia son 100 votos los que nos están robando, lo cual le da el triunfo a Rubén Buenfil y Ángela García Ramírez” manifestó.