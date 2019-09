Importante serie de Discovery tendrá una proyección especial en Yucatán

En el transcurso de la historia, el odio y el conflicto han sido parte de la experiencia humana. De extremos terroríficos como el holocausto y el genocidio de Ruanda, en los que el odio alimentó la destrucción masiva, a los incidentes diarios como el acoso escolar (bullying) o los troles maliciosos en las redes sociales, el odio da forma a nuestras vidas en un sinnúmero de maneras. Y si bien todos los seres humanos tenemos la capacidad para odiar, pocos entienden qué es lo que lo detona y lo transforma en una fuerza destructiva.

¿Por Qué Odiamos? rastrea la base evolutiva del odio y su poderoso impacto en los individuos y las sociedades durante la historia de la humanidad.

Con la producción ejecutiva de reconocidos cineastas como Alex Gibney y Steven Spielberg y dirigida por Geeta Gandbhir y Sam Pollard (ganadores de un Emmy® por “When The Levees Broke: A Requiem in Four Acts”), ¿Por qué Odiamos? (Why We Hate) explora el odio, una de las emociones más primitivas y destructivas de la humanidad. En la esencia de esta serie tan oportuna está la noción de que, si las personas empiezan a entender su propia mente, pueden encontrar caminos para trabajar contra el odio y evitar que se disemine.

Esta serie permite a la audiencia escuchar a exterroristas y arquitectos de genocidios y también considerar las lecciones que nos han dejado algunos de los ejemplos de odio más crueles y duraderos del mundo entero.

“Los temas que exploramos en ¿Por Qué Odiamos? son más relevantes hoy que nunca antes”, dice Nancy Daniels, Chief Brand Officer, Discovery. “Discovery está sumamente orgullosa de profundizar en este tema tan crítico con los legendarios realizadores cinematográficos Alex Gibney y Steven Spielberg y los equipos de trabajo que han formado. La ciencia dura nos da el conocimiento que necesitamos mientras que la narrativa aporta la esperanza”.

Geeta Gandbhir y Alex Gibney concuerdan en que el odio está en nuestro ADN. Si comprendemos por qué actuamos de la manera en que lo hacemos, podemos cambiar nuestra forma de actuar.

Por su parte, Gibney y Spielberg señalan: "Llegar hasta las raíces de la condición humana no solo es fascinante sino absolutamente necesario para entender quiénes somos. Esta serie no se limita a documentar algo que está sucediendo, sino que es un proceso de investigación, un intento por comprender por qué odiamos mediante la ciencia y el entendimiento de nuestra humanidad común. El odio está en nuestro ADN. Si comprendemos por qué actuamos de la manera en que lo hacemos, podemos cambiar nuestra forma de actuar. Solo nosotros como seres humanos somos capaces de hacer esto.”

Además de la edición de 30 minutos -creada especialmente para este evento- la serie ¿Por Qué Odiamos? buscará generar en el marco de la Cumbre un tema de conversación sobre la dual capacidad del ser humano de amar-odiar y así tratar de generar un movimiento de acción positiva.

Ricardo D. Pat