Imponen a Sabido Santana en la Codhey

El nombramiento de Miguel Oscar Sabido Santana como el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) garantiza la continuidad de un organismo que no ha sido incómodo para el Gobierno, “sino dócil ante los intereses del poder”, declaró Jorge Fernández Mendiburu.

“No es una organización que realmente sea un dique, un espacio donde se puedan denunciar las múltiples violaciones a derechos humanos, y situaciones de violencia que se viven en Yucatán, frente a las cuales las anteriores administraciones de la Codhey se han mantenido calladas o en una postura sumisa”, dijo.

“Pareciera que ha habido un acuerdo entre las representaciones de los partidos políticos en el Congreso del estado, para conservar un espacio de comodidad, sin que se genere una postura crítica ante lo que hacen o dejan de hacer las autoridades de la Comisión”, dijo.

“Todo este proceso ha sido de simulación porque no ha habido una persona que realmente represente los intereses diversos y que han sido apoyadas por organizaciones que no tienen ningún tipo de trabajo en materia de derechos humanos”, lamentó.

“La mayoría de las organizaciones que trabajamos en los derechos humanos, y no en el asistencialismo -porque hay organizaciones a las que les pagan 10 mil pesos para inflar globos-, esas son las que apoyaron a Sabido Santana, pero quienes trabajamos realmente el tema de la violencia hacia las niñas, niños, mujeres, y enfermos con VIH, nos parece inaceptable su designación”, expresó Adelaida Salas Salazar, representante en Yucatán del Observatorio Nacional contra el Feminicidio.

Señaló que elegir a una persona que ya ha demostrado su falta de compromiso, que ha trabajado dentro de la Codhey, “sobre todo que ha estado involucrado en la muerte de una persona con VIH y falsificación de documentos y que están implicados el antecesor de Sabido Santana, José Enrique Goff Ailloud, ahora vicefiscal Anticorrupción y Noé David Magaña Mata (quien ocupa el cargo de Oficial de Quejas y Orientación de la misma Codhey)”. Indicó que la LXII Legislatura, les abrió la puerta para trabajar juntos.

“Deplorable esta situación porque hay más perfiles en Yucatán; las diputadas de Movimiento Ciudadano quisieron declarar vacío el nombramiento y hacer una nueva solicitud, lo más extraño es que hasta los diputados de Morena votaron en conjunto con el PAN, PRI y el resto de los partidos satélites”.

“Indigna que no se tome en cuenta a la sociedad civil, a quienes trabajamos con los derechos humanos, no a quienes trabajan lo asistencial, porque ni siquiera deberían estar ahí que si investigamos veríamos cuánto recurso económico absorben.

Adelaida Salas señaló que hay un sin fin de casos en los que no se ha hecho la menor manifestación y ejemplificó el caso de la señora Emma Gabriela (qepd) quien sufrió diversas violaciones a sus derechos humanos y la Codhey jamás intervino en su caso”.

“Otro asunto fue el de la señora Teresita Campos Ancona, que es víctima de acoso sexual de un funcionario de Sedeculta y cuando lo denuncia a los tres días aparece golpeada; le cortaron su cabello, se hizo la denuncia en la Codhey y no hubo respuesta; las autoridades actuaron bien pero no hay nadie en la cárcel y nunca se investigó nada”, dijo.

De igual forma señaló el caso de la señora Grecia Sosa, quien fue víctima de abuso sexual, tortura y la Fiscalía no actuó a tiempo, no se integró la carpeta, “se metió un amparo federal y se ganó, donde el Juez enumeró todas las violaciones a sus derechos humanos que sufrió y pidió justicia, pero la Codhey nos da una recomendación, firmada por el ahora presidente, después de tres años, violando su propia ley, porque hay un término para dar las recomendaciones, diciendo que a la señora Grecia no se le violaron ninguno de sus derechos”.

“La maestra Janet Bacelis que por estar en la SNTE va a un evento en el Centro de Convenciones Siglo XXI y la empujan, no la dejan entrar, está la denuncia en la Codhey, ojalá el señor Sabido pueda responder qué pasó con esas denuncias”, recalcó.

La activista también mencionó los diversos casos de niños con TDH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad), a los que les han violado sus derechos, como el caso del niño de Scalatum, “no hablamos por hablar, nosotras acompañamos casos de violaciones a derechos humanos, por feminicidios, demandas, de sustracción de menores, niños que han sacado de la escuela, teníamos una esperanza de que cambiara todo esto, pero vemos que no y una vez más tendremos una Codhey a modo y que no va decir absolutamente nada”.

Por su parte, Martha Capetillo y Jorge Fernández Mendiburu, integrantes de Grupo Indignación, expresaron que en diversos momentos han hecho una evaluación del trabajo de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Yucatán, donde han comentado el lamentable papel que han realizado.

“La principal herramienta que una Comisión de Derechos Humanos tiene es la recomendación y para que esta cumpla su función que es la de detener la violación a estos, tiene que ser muy firme, precisa en señalar cuales son estas violaciones y quienes son los responsables, además de publicarse y todo esto es lo que no se ha hecho, más bien se ha caracterizado por tener un desempeño muy tibio frente a las autoridades y tardío, lo que le da ineficacia”, dijo Martha Capetillo Pasos.

Indicó que Grupo Indignación mantiene un trabajo de documentación y observación del trabajo de la Codhey, de señalar las deficiencias “y lo que parece es que vamos a seguirlo haciendo”.