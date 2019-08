Imparables lluvias y tormentas eléctricas en todo Yucatán

Clima en Yucatán fin de semana

Seguirán las lluvias de diversa intensidad por casi todo el territorio del estado de Yucatán, debido al paso de la onda tropical número 28 y la entrada de aire marítimo tropical a la región.

Los fenómenos naturales propiciarán más lluvias en la Península de Yucatán los próximos días, además de que se presentarán temperaturas muy calurosas.

Las temperaturas alcanzarán máximas de entre 35° C y 40° C en los tres estados del territorio peninsular del sureste, las mínimas se ubicarían en alrededor de los 25° C.

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas de fuertes a muy fuertes en la región, que podrían venir acompañadas de vientos fuertes y no se descarta caída de granizo de forma aislada.

Para seguir con la racha de ondas tropicales en la región se espera que otra pueda llegar al territorio de Yucatán el próximo jueves.

La onda tropical No. 28, e localizará sobre el Occidente de la Península de Yucatán provocando a su paso algunas lluvias y tormentas eléctricas dispersas en nuestra zona.

De igual manera se espera la llegada de una vaguada en las próximas horas y posteriormente la nueva onda tropical, prolongando la probabilidad de precipitaciones en la zona.

Los vientos soplarán de componente Este-Sureste y Este-Noreste a velocidades máximas de 40 km/h.

Las lluvias tendrán una disminución desde el viernes, pero otra onda tropical llegaría el sábado e incrementaría de nuevo las lluvias en la zona del estado de Yucatán.