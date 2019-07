Iglesias no cuentan con registro en Yucatán

Del 2017 a la fecha han aumentado en gran manera el número de religiones que se encuentran registradas en la entidad; en el 2017 había 145, en 2018 llegó el número a 173 y para el 2019 ya son 174 informó el subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos del Ejecutivo estatal, Víctor Hugo Lozano Poveda.

“Existen más de 100 iglesias que aún no cuentan con un registro ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), pues se trata de ministros de culto que se han separado por diferentes cuestiones de sus comunidades originales y aun no tramitan registro porque no cumplen con los requisitos”

Menciono que eso no las hace ser “Iglesias clandestinas”, pues apenas están en el proceso de poder cumplir con todos los requisitos para poder obtener su registro que las legalice.

Victor Hugo Lozano Poveda, Asuntos Religiosos de Yucatán.

“Hasta ahora todas las iglesias que se tienen registradas son de denominación cristiana, como la bautista que es la que cuenta con mayor número de registros, le siguen las católica, bautista, presbiteriana y pentecostal son las que tienen mayor presencia de templos en el estado”.

También mencionó que se cuenta con varias asociaciones religiosas no cristianas registradas o con cobertura de otros estados, como son los musulmanes, Soka Gakkai y Chaitanya Saraswast, éstas dos últimas bajo la filosofía budista.

“Antes sólo habían 11 enlaces municipales de asociaciones religiosas en el estado; ahora ya son 41 coordinadores municipales, lo que hace una mayor comunicación con sus líderes, además estamos pendientes y tenemos una buena vinculación de trabajo entre todos”.

Por ultimo mencionó que hay de todo, pues también se cuentan con credos no registrados como los adoradores de la Santa Muerte y la santería, pues no son reconocidos por la Secretaría de Gobernación, pero aun así operan en la entidad, siendo estos una minoría.