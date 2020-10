Iglesias de Yucatán con notable aumento en su aforo

La Arquidiócesis de Yucatán informó que la asistencia de fieles ha ido en aumento y varias parroquias han cubierto el 30 por ciento de su aforo, esto a poco más de un mes de la reapertura de iglesias, reanudación de ceremonias y administración de sacramentos.

Así lo informó a La Verdad Noticias el vocero de la Arquidiócesis, presbítero Jorge Martínez Ruz, quien indicó que si bien en el reinicio de la misas se registró una baja afluencia, con presencia de feligreses el 15 de septiembre, ahora varias iglesias han registrado el aforo permitido del 30 por ciento.

Varias parroquias de Yucatán ya cubren el 30 por ciento de su aforo durante la misa presencial a raíz de la reapertura de las iglesias.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Martínez Ruz precisó que hay parroquias donde asisten 20 o 30 personas, y en otras llegan 100 feligreses o más, según el aforo. En general, dijo, una iglesia tiene un aforo promedio entre 100 y 120 personas.

Admitió no tener números exactos de la asistencia en iglesias de cada zona de la ciudad o los municipios del Estado, pero por lo que han indicado los párrocos estas, están registrando buena afluencia.

Feligreses registran buena asistencia en las iglesias

El vocero de la Arquidiócesis de Yucatán indicó que es precisamente por los comentarios de los párrocos es que sabe que en sus respectivas iglesias están llegando a la asistencia permitida.

Indicó que la respuesta de los feligreses ha sido tal que hasta han tenido que restringir el acceso a los templos, y en otros casos hasta tienen que solicitar asistencia por medio de una cita telefónica.

Destacó que en otros templos platican que la afluencia en su parroquia es baja, pues aún persiste el temor entre los feligreses de salir a la calle, y prefieren participar en las misas a través de las transmisiones que se llevan a cabo el sitio oficial de la Arquidiócesis.

Ante tanta asistencia en la mayoría de las parroquias han tenido que aplicar la dinámica de reservaciones para participar en la misa de forma presencial para poder separar cupo y llevar un orden, porque una vez que se llena la iglesia no se permite que más fieles ingresen.

Durante las ceremonias en las iglesias de Yucatán se mantiene el proceso litúrgico establecido, pero se evitan saludos, abrazos y demostraciones afectivas.

Te podría interesar: Arquidiócesis detalla medidas sanitarias para reapertura de iglesias en Yucatán

El padre Martínez Ruz invitó a la comunidad a seguir con los cuidados, y cuidar a los más vulnerables, pues este problema de salud no termina y si bien se ha controlado el tema de cómo irnos moviendo con el virus, eso no quiere decir que no continúe atacandonos, pues el índice de contagios aún es alto.

Las iglesias solo pueden tener un aforo de un 30 por ciento, únicamente las familias que acudan juntas podrán sentarse en una sola banca, hasta cuatro personas, además la entrega de la comunión se hace guardando la sana distancia y se entrega en la mano del feligrés.