Iglesia en Yucatán pide no odiar a migrantes

Ayudar a los migrantes no se limita a los sucesos que se dan actualmente en la frontera sur con Guatemala, sino que es deber de la Iglesia, y de todo cristiano, el ayudar a toda la gente que no está fija en un solo lugar.

El Pbro. Jorge Martínez, vocero de la Arquidiócesis de Yucatán, señala que la postura es muy clara, no solamente es ayudar con alimentos o asistencia médica, sino llevar una atención pastoral para la gente, que reciba sus sacramentos y que este bien con Dios; ¿cómo hacerlo con la gente que se mueve, como hemos dicho con los pescadores, o los que trabajan en plataformas, porque un tiempo están y otro no están, así como unos salen y se van sin rumbo fijo, otros ya están establecidos en otros países. No es un fenómeno exclusivo de México, y sobre todo se da mucho ahora viendo que hay más facilidad de transporte, de comunicación, y tantas otras cosas. Hay mucha gente que viene a vivir, en nuestro caso, a Yucatán.

¿Los principales retos sobre la migración?

Indicó que la población ha aumentado, “también a muchos no los conocemos, qué ideas traen, o quiénes son, y eso suscita un poco la xenofobia o el odio a los extranjeros en general. Porque los yucatecos somos muy cerrados, porque traemos eso como parte de nuestros antepasados y además lo hemos vivido en nuestra cultura, que es riquísima y hermosa, tenemos una identidad muy particular y muy propia; y por eso a veces se nos hace muy difícil abrirnos.

A esto le sumamos, que esa gente que viene de fuera también hay que atenderla, y viene con otra mentalidad, con la mentalidad de su cultura, con sus actitudes, con sus ideas religiosas; por eso también lo vemos como un reto pastoral, porque si nosotros en Yucatán hemos diseñado un plan pastoral aplicado a yucatecos, cuando llegan los que vienen con otras maneras, pues como los integramos a nuestros procesos; sí, es difícil y si además ellos no se han establecido del todo, es decir, no tienen un hogar fijo, su familia no está del todo, o los que trabajan tienen lugares distintos o tienen que viajar, eso tiene que ver con la movilidad humana y es un reto que se tiene que atender”.

Esfuerzos pastorales

Agrega: “No estamos solucionando la movilidad humana, simplemente estamos buscando cómo atenderla, y es lamentable ver que los hermanos sufren con este tema. Los que viajan a otros lugares como indocumentados, con el famoso sueño americano, y ese es un gran reto porque la familia se divide y muchas veces no vuelven a ver a sus hijos o a los papás, a los que se han ido. O incluso las dividen, como ha hecho el presidente Trump, al dividir familias.

Por parte de la Iglesia tenemos, además, la preocupación de la atención pastoral; pongamos el ejemplo de Progreso, en donde se construyó una casa para que los pescadores tengan dónde estar, les den cursos y que no nada más estén en la intemperie, y ahí también se les pueda dar la atención espiritual, o se les transmitía en la radio para que les llegara a las lanchas, y otros tantos esfuerzos. Hay incluso, en esta misma parte de la movilidad, las capellanías castrenses, en donde si los militares tienen fe se permita que haya un sacerdote y los acompañe. Los que tienen fe tienen derecho a recibir atención.

Como Iglesia, lo primero es la atención espiritual de las personas que están en movimiento; pero también la promoción de que reciban un trato digno, puedan también insertarse socialmente; qué interesante el fenómeno de Estados Unidos, que tiene una importante población latinoamericana, muchas parroquias manejan también la misa en español. Y he conocido sacerdotes y seminaristas de Estados Unidos que quieren aprender español con la gente, porque un gran número de su gente es hispanoparlante.

Que no haya divisiones...

Yo pienso, personalmente, por qué centrarnos en la división y en que los migrantes regresen o no pasen, en vez de organizar un sistema que pueda integrarlos formalmente. La calidad del mexicano o el hispano, muchas veces, es mucho mayor porque vemos que hay sentido de fraternidad, de pertenencia, de la nacionalidad, de la religiosidad que mueve, una honestidad, pero tenemos una personalidad muy particular; tal vez hay ese miedo de que haya esa fusión o de que se pierda la identidad. Lo que la Iglesia pide primeramente, es atenderlos espiritualmente; y también que se respeten sus derechos, esa es la parte social.

En el 2004, el Consejo de la Pastoral de Itinerantes de la Santa Sede publicó un documento sobre los migrantes; el documento se llama la ‘Caridad de Cristo hacia los migrantes’. Y este habla del fenómeno migratorio hoy, los desafíos que tiene la movilidad humana, de las migraciones internacionales y también de las migraciones internas.

Migración, muy antigua

La primera parte se refiere a las migraciones como un signo de los tiempos y como una solicitud a la Iglesia, cómo ve la fe el fenómeno migratorio, los migrantes a lo largo de la historia de la salvación, en la misma Biblia hay muchos personajes que son migrantes, el mismo Abraham con el que inicia la historia es llamado a salir de su tierra para ir a otra, Moisés tiene que salir donde estaba establecido para ir a otro lugar, la misma Sagrada Familia (María, José y Jesús) tienen que emigrar. La migración es parte del mundo. La misma evangelización se da porque los apóstoles han tenido que dejar su tierra y dirigirse a otros estados o países. No todo en la movilidad humana es inestabilidad, sino también es una necesidad para buscar un bien mayor. Todo en lo posible de las líneas estructurales y posibilidades. Es la supervivencia, el derecho a vivir dignamente.

La segunda parte del documento, nos habla de la Pastoral de Acogida; qué acciones a realizar, hay que traducir la propia fe a la propia cultura, si viene un migrante le tengo que hablar en su lengua; el pluralismo cultural y religioso; no porque no sean católicos cristianos voy a rechazarlo.

¿El padre solalinde?

Yo creo que (el Padre Solalinde) ha tenido mucho seguimiento, y así como él ha tenido seguimiento todos lo tengamos; ahora sí que cada quién se ha especializado en diferentes cosas. Pero como Iglesia también nos hace falta estar muy atentos de otros temas. Es bueno que como Iglesia atendamos esos temas, porque de esa manera le damos voz a los que no tienen voz, o que no se han escuchado, no solo nos toca a los sacerdotes pero también es nuestro deber. Seamos sensibles a los que son migrantes, la caridad cuesta pero como decía San Francisco de Sales y citó después la Madre Teresa de Calcuta: hay que amar hasta que duela. Yo no soy partidario de una caridad sin sentido, porque mucha gente por dar una limosna caya su conciencia y extiende un billete. La caridad cuesta pero tiene que ser inteligente también, ayudar al que esté de paso es una obra de misericordia, ayudar al peregrino pero hay que hacerlo de manera inteligente también por la dignidad de la persona.