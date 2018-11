Iglesia en Yucatán pide frenar desastre ecológico

Por primera vez en la historia la Iglesia Católica ha tomado un papel preponderante en el cuidado del medio ambiente, que en Yucatán llegado con un llamado a empresarios, políticos y sociedad en general para el cuidado del agua, uno de los principales recursos con los que cuenta la Península, pero que cada vez es más susceptible de ser contaminado.

“Todo esto obedece al Papa Francisco, quien publica la encíclica ‘Laudato Si’, que significa ‘alabado seas’, inspirado en el cántico de San Francisco de Asís, santo que tiene una gran conexión con la ecología”, señala el Pbro. Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis de Yucatán.

Agrega que a San Francisco de Asís se le vincula con el cuidado de la naturaleza, con el diálogo interreligioso, con la atención a los pobres. Inspirado en él, el Papa, en ese entonces cardenal Jorge Mario Bergolio, toma su nombre: Francisco.

También recalca que no están en contra de nadie en particular, sino que solamente buscan ser gestores de soluciones para proteger un don sagrado: el agua.

¿Por qué un documento sobre la ecología?

Muchos se preguntan el porqué de esta encíclica, si siempre se habla de los pobres, de la doctrina y la evangelización, pero ha tenido un impacto muy fuerte, y ha sido más fuerte fuera de la Iglesia que adentro; porque mucha gente que es sensible a estos temas, que no necesariamente son religiosos, ha recibido como beneplácito este tema como le llama él: El Cuidado de la Casa Común, porque es la casa en donde vivimos todos, incluso, mucha gente ajena a la iglesia lo ha recibido con beneplácito y lo ha analizado y sugerido ponerlo en práctica: Porque no es doctrina, no es de pastoral, sino que es un tema de acción, de algo que nos preocupa a todos, porque si no se cuida el ambiente no habrá esperanza.

Te puede interesar: Mhoni Vidente y los horóscopos del 7 de noviembre ¡Ya están aquí!

¿Cuál es la posición de la arquidiócesis?

La Iglesia está de manera neutral, no está en contra alguien en particular, no estamos tomando postura; estamos buscando una reflexión para que a quien le corresponda haga conciencia, desde el empresario que tiene su compañía, hasta la ama de casa y la familia que en su casa tiene que atender a reciclar, a cuidar el agua, tiene que ser administradores y responsables del espacio que les toca. Es importante recalcar que no estamos en contra de nadie, sino estamos buscando la reflexión y la ayuda. Ha habido muchas opiniones encontradas de porqué la Iglesia se tiene que meter en esto, pero si estamos buscando la verdad y que la gente esté bien, ¿por qué no vamos a entrar?, si el mismo Papa lo ha movido.

¿Hay consenso entre sacerdotes para este problema?

Muchas veces en reuniones de sacerdotes sale el tema y compartimos lo que a veces la gente nos dice, no necesariamente de temas de fe, y a veces hablamos de injusticias, de que no se está cuidado el medio ambiente, de que se está contaminando y no se atiende.

¿Qué sugiere la iglesia?

Nosotros no tenemos una respuesta directa para esto, porque no somos autoridad; pero podemos generar una reflexión, porque a veces todos estamos involucrados en algún punto de inconciencia, sobre todo ecológica. ¿Cuántos inconscientemente tiran basura en la calle? Y vemos el ejemplo de este municipio (Progreso), que ha puesto una multa a las personas que tiran basura en la calle. En la medida que generemos una conciencia ciudadana, pues podemos ir creciendo como personas o como sociedad; además de que los primeros cristianos, en la historia de la Iglesia, se les caracterizaba por ser buenos ciudadanos; nosotros también podemos seguir ese ejemplo.

El Foro realizado hace unos días porque el señor Arzobispo publica en la fiesta de San Francisco de Asís un mensaje que habla de esto, que habla precisamente de esto que es el cuidado de la Casa Común.

¿En Yucatán, a qué obedece esta nueva actitud?

Hablando del mensaje del señor Arzobispo, recordemos que monseñor Gustavo es el presidente de la Dimensión de Justicia y Solidaridad, y a toda esa área le toca atender temas de pastoral social a nivel internacional. Después de escuchar tantas historia e inquietudes en nuestro Yucatán, desde que llegó se sorprendió de las riquezas y bellezas que tenemos en nuestro Estado, es por esto que hace esta valoración. Y al escuchar también las inquietudes de los Sacerdotes, porque la gente conjunta sus propias necesidades, él ha dicho y le hemos pedido hacer algo. Por ello, en el mensaje que él publica el 4 de octubre de este año cita otro documento que publicaron los Obispos a nivel internacional. Y eso se refiere a entorno de todas las maneras que como Iglesia tenemos que abordar estos temas sociales. Como dice la publicidad ‘Primer Foro’, no es el único; por parte de la Pastoral Social la idea es que haya una continuidad en foros de diálogo.