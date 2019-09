IMSS Yucatán dará servicio de urgencias y hospitalización el lunes 16 de septiembre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán, informó que con motivo de las fiestas patrias, el próximo lunes 16 de septiembre proporcionará atención en hospitalización y urgencias.

Asimismo, mencionó que los servicios de las oficinas administrativas se suspenderán, así como el servicio de guarderías, mismos que se reanudarán el martes 17 de septiembre en sus horarios habituales.

Por esta razón, el IMSS Yucatán informó que brindará atención de urgencias los siguientes hospitales: Unidad Medicina Familiar No. 13 (Chuburná); Unidad de Medicina Familiar No. 20 (Ciudad Caucel).

Asimismo, las Unidades de Medicina Familiar que operarán serán la No. 57 de La Ceiba, la No.58 de la Calle 42 Sur, la No. 59 de Fraccionamiento del Parque y la No. 60 de la colonia Juan Pablo II.

Respecto al interior del estado, los hospitales generales de Motul, Tizimín y Umán, también brindará atención médica, al igual que los nosocomios de Mérida como la T-1 y el “Juárez”.

Para mayor información o dudas, el IMSS Yucatán puso a su disposición los siguientes números: 01-800-623-23-23, línea que estará disponible de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.