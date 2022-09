IEPAC Yucatán pagará más de 4.5 mdp a ex trabajador

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) aprobó por unanimidad un incremento de 1.6 millones de pesos para modificar su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 con la finalidad de cumplir con un laudo mixto dictado por el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán.

Durante la Sesión Extraordinaria presencial del Consejo General, el Iepac informó que el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito negó el amparo con el que pretendían evitar esta deuda millonaria y que está asentado en el expediente 731/2022, al mismo tiempo manifestaron que actúan en cumplimiento a la ordenó de la liquidación de 4.5 millones de pesos a favor del ex trabajador José Luis Alvarado Góngora quien fue despedido sin liquidación en el año 2014 por la entonces consejera presidenta, María de Lourdes Rosas Moya.

El ex trabajador demandó a la institución por despido injustificado, por lo que después de casi ocho años, se le tendrá que pagar salarios caídos, vacaciones, aguinaldo y otras prestaciones que le deben a quien fungía como jefe de los servicios generales, y desde entonces se inició esta lucha jurídica.

En la sesión del día de hoy los consejeros culparon las acciones de la pasada administración del Iepac, quien por no cumplir con sus obligaciones “afectará de alguna forma al Ople de Yucatán, señaló la consejera electoral, Alejandra Pacheco Puente.

“Si hay ajustes y eso afectará algunas áreas, algunas no harán algunas actividades, es una responsabilidad pagar, pero también tener claro que habrá cambios al menos en lo que resta del año. No se pretende justificar, pero si habrá modificaciones”, señaló.

Coinciden partidos que se pudo evitar pago millonario

Los representantes de los partidos PRD, Nueva Alianza y Morena coincidieron en que la ex presidenta del Iepac, no quiso corresponder a lo requerido por las autoridades y que si se hubiera pagado a tiempo, la cantidad habría sido mínima y no los casi cinco millones de pesos, que se salieron del presupuesto anual.

Cabe aclarar que, María de Lourdes Rosas, ya no es presidenta del Iepac, pues concluyó su periodo de siete años en noviembre de 2021, y ahora le toca al nuevo presidente Moisés Bates Aguilar pagar este pendiente que le dejaron.

Moisés Bates Aguilar, Consejero Presidente del IEPAC

En otro tema, Bates Aguilar mencionó que debido a este ajuste se reducirán algunas actividades, pero no se afectarán los sueldos y salarios de quienes trabajan en el Iepac, esto en lo que resta del año, sin abundar si dichas modificaciones afectaran al trabajo electoral en puerta.

¿Que pedía el trabajador y por qué no se lo quisieron dar?

El extrabajador pedía una indemnización de 50 mil pesos, pero la administración del Iepac en 2014 le negó el pago de liquidación, por lo que inició un juicio contencioso laboral, el cual ganó en 2020 reclamando ahora una indemnización millonaria.

Aunque un primer fallo por parte del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Ayuntamientos, el extrabajador debería recibir 400 mil pesos de pago, fue el extrabajador quien la rechazó y promovió un amparo, concediéndose el mismo día que Rosas Moya dejaba el cargo de presidenta consejera del Iepac.

Los entonces argumentos del abogado Lincoln Palma Rodríguez, señaló que cuando al trabajador lo despidieron, ganaba alrededor de mil 200 pesos al día, por lo que al acumularse la cantidad terminaron debiéndose a su cliente siete millones de pesos, más una indemnización de 20 días por año porque no lo reinstalaron, el pago de su prima vacacional y aguinaldos, finalmente el falló concluyó en cuatro millones 546 mil pesos.

