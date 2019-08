IDEY limita a los atletas y no a los funcionarios

Astrid Novelo Rosas no tendría que estar en dicho evento porque no forma parte del equipo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) del Idey; incluso, en las administraciones pasadas que se contaba con más recursos, ningún funcionario viajó a un evento llámese Centroamericanos, Panamericanos o Juegos Olímpicos, ya que todo esto compete a la Conade y no con instituciones estatales.

Lo peor de esto es que la funcionaria pública fue captada en un partido de vólibol varonil entre México vs. Chile, en donde no se tiene presencia de yucatecos.

Mientras que los atletas no reciben el recurso necesario por parte del instituto para representar a México en eventos de talla nacional e internacional, la directora del departamento de alto rendimiento se pasea por Lima quitada de la pena.

Recientemente fue nombrada en el cargo antes mencionado, por lo que lleva corto tiempo laborando en el IDEY y no podemos pensar que está de vacaciones en un periodo que no le correspondería.

Directora de alto rendimiento del instituto del deporte (IDEY), Astrid Novelo Rosas

En los últimos meses el departamento que ella dirige se ha encargado de despedir a entrenadores y a desaparecer áreas como Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, así como diversos Centros de Alto Rendimiento, entre ellos el de gimnasia rítmica, semillero histórico de medallas.

De hecho algunos atletas como es el caso de Luis Lizama que práctica tiro con arco, ha tenido que ingeniárselas para obtener dinero en otros lados para asistir al mundial de su especialidad, ya que el IDEY no le da el respaldo necesario.

Por otro lado, hace unos días también dimos a conocer que los pesistas Hibrain Koyoc, Irving Ekk, María José y María Jesús Zel, se encuentran recabando fondos y haciendo rifas para poder asistir al Campeonato Panamericano, todo porque el recurso no les llega.