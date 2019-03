Huyó de su casa en Mérida por problemas y a sus 18 años es madre de tres niños

link Se fue de su casa en Mérida por problemas y ahora a sus 18 años es madre de tres niños

Sandra Pech se acomoda el cabello, su expresión es temerosa, pero risueña. La joven está próxima a cumplir 19 años y ya es madre de un varón de 6, uno de 4 y una niña de 2 años, con lo cual forma parte de la estadística que coloca a Yucatán en sexto lugar a nivel nacional en el rubro de mujeres embarazadas antes de cumplir los 20 años.

Por problemas familiares Sandra no pudo terminar la secundaria y prefirió buscar un trabajo en donde conoció al papá de sus hijos.

El amor juvenil y la relación inestable con sus papás la orillaron a fortalecer el vínculo con su pareja, sin imaginar que en menos de un mes quedaría embarazada de su primer hijo.

La situación económica no le permitió a la joven pareja rentar una vivienda, por lo que su única opción fue “caer de paracaidistas” en una colonia al sur de la ciudad de Mérida.

Huyó de su casa por problemas familiares y un mes después quedó embarazada de su primer hijo

“Tengo cuatro años viviendo por acá, ya tenemos un cuartito pero no hay luz, ni agua. Mi marido tiene trabajo y con eso la pasamos”.

En menos de seis años Sandra quedó embaraza tres veces, al no tener para los anticonceptivos y mucho menos para visitar al doctor, así que no le quedó de otra más que tener a sus bebés. “Tuve a mis hijos muy joven, y en realidad no lo veo muy difícil porque mi esposo me apoya”.

A pesar de la complicada situación económica por la que Sandra y su familia atraviesan, la joven madre procura a sus hijos, lleva al mayor a la escuela y sueña que en futuro sus “bebés” terminen sus estudios para poder obtener mayores oportunidades que ella.

Yucatán ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en caso de embarazo en menores de 19 años. Los cuales van desde factores económicos, problemas familiares, falta de información hasta casos de violación.

Con base en las estadísticas del Consejo Nacional de la Población (Conapo), la entidad registró en el 2000 una tasa de fecundidad en menores de adolescentes entre 15 y 19 años de 58.9, mientras que en el 2019 aumentó a 62.5, lo que representa una significativa diferencia de 3.6 puntos porcentuales.

Si bien, el aumento no ha sido tan elevado, los casos de embarazos en adolescentes menores de 17 años, han sufrido un incremento significativo, pues en 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubicaba a Yucatán en lugar número 8, sin embargo, hasta el reporte del 2017 la entidad se colocó en el sitio número 6.

Adelaida Salas Salazar, activista que busca revertir las problemáticas que viven a diario las yucatecas, señaló que el mayor número de embarazos se presenta en menores de 10, 11 y 12 años de edad.

Salas Salazar, informó que uno de los principales factores del embarazo en menores, es a causa de violación sexual, en ocasiones ocasionado por el mismo círculo familiar, que van desde los tíos hasta los mismos padres. “En Yucatán hay una incidencia progresiva de violencia, sobre todo en el interior del estado, en Valladolid, Tizimin y Peto, por mencionar algunos”.

La activista indicó que Alerta de Género es un tema que no debería abandonar el gobierno, ya que el número en el tema de violencia va en aumento significativo en Yucatán.

De acuerdo al estudio realizado por la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse), a 89 personas en los municipios recomendados por el Informe del Grupo de Alerta de Género, indica que la falta de información en el interior del estado, es otro de los factores que contribuye el . El estudio enfatiza que únicamente 65 de los 106 municipios reciben alguna información y preservativos por parte del algún programa de gobierno.

En relación a los tipos de violencia asociados a casos de embarazo, domina la violencia sexual, seguida de la física y en último lugar la violencia económica. Siendo el padre el que registró un 83 por ciento como principal intelectual en ejercer violencia en el hogar, seguido de la mamá con un 4 por ciento y un 13 por ciento por parte de los hermanos y tíos.