Humilde familia denuncia a la policías de Yucatán por decir que son narcos

Una familia del oriente de Yucatán está acusando a la Policía Municipal de abuso de autoridad porque pensaron que estaban dedicados a la venta de enervantes y los acusaron de ser narcos, cuando en realidad son gente de trabajo honesto y la gente de la comunidad los conoce.

El pasado 31 de julio, las señoras M.L.P.D y L.R se presentaron al comisariado municipal de Colonia Yucatán, en el municipio de Tizimín para denunciar el abuso de autoridad en contra de su familia, por parte de los elementos de la Policía Municipal asignados a esta base, el comandante Gaspar Yam, el oficial Moisés Collí y otros dos elementos de dicha corporación

Las afectadas exponen que por la mañana de ese día, los elementos mencionados irrumpieron en su domicilio de Tizimín, Yucatán sin presentar una orden de cateo, portando armas, usando la fuerza pública, maltratando y amenazando a sus familiares en presencia de menores de edad, lo cual no les importó y actuaron de manera prepotente.

Los familiares presumen que este acto de arbitrariedad se debió a una venganza orquestada por el policía Gaspar Yam, ya que la hija de éste, tuvo una fuerte discusión con el joven Fernando Chan, por lo cual, haciendo uso de su poder, el policía Gaspar Yam, conocido por su mal actuar dentro de la corporación, acompañado de otros elementos, decidió amedrentar a esta familia yucateca, que dice ser tranquila y no tener problemas c on nadie.

El operativo que estaban realizando los oficiales, según las quejosas era que estaban buscando al joven Fernando Chan Balam, sospechoso de traficar drogas, después del allanamiento de morada que realizaron dichos elementos y al no encontrar pruebas se retiraron del lugar.

Incluso, al día siguiente, siguiendo su cacería, detuvieron al joven Fernando Chan por presunto tráfico de drogas, fue llevado al cuartel Morelos, sin embargo al no encontrar evidencia alguna del supuesto ilícito, fue soltado ese mismo día.

Las señoras, que habían sido acusadas de ser narcos, muy asustadas y con crisis nerviosa, se comunicaron vía telefónica con el director de seguridad de Tizimín, el comandante Roberto Pacheco Aranda, para exponerle la acción de los agentes antes mencionados, según las afectadas, al escuchar las quejas contra estos policías, el comandante hizo caso omiso de las acusaciones y cortó la llamada.

La familia denuncia abuso de autoridad

Sin embargo, las quejosas solicitan a las autoridades competentes que tomen acciones, por el actuar de estos malos elementos que atentaron contra su dignidad, violando sus derechos humanos y los de sus familiares, según dio a conocer el portal Cambio 22.