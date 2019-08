Humberto Rodríguez, el realizador de videos de metal de Yucatán

El colega ha trabajado en varios proyectos artísticos y producido una buena cantidad de videos, iniciando su carrera en los medios visuales apenas en el año 2008. Por todo lo anterior, consideramos que era materia obligada charlar con este metalero de corazón acerca de su trayectoria y sus objetivos dentro de la álgida escena yucateca y más allá de nuestras fronteras.

¿Cuáles son tus ídolos dentro del rock?

Definitivamente, mis ídolos internacionales son bandas como ‘In Flames’, ‘Katatonia’, ‘Soilwork’, ‘Opeth’ , ‘Scar Symmetry’, ‘At the gates’ y ‘Nightwish’.

Humberto está agradecido con todas las bandas que han confiado en su trabajo para realizar su videoclip

¿Dónde estudiaste comunicación?

En la escuela UNID, sede Vista Alegre, de Mérida, Yucatán.

¿Cómo fue que iniciaste tu labor como realizador de videos?

Comencé como camarógrafo en el programa ‘Vizion’, influenciado por mi hermano Daniel Rodríguez León, que actualmente es un renombrado productor de televisión. El programa duró varios años y mucha gente lo considera, junto con el programa ‘Cortos’, el mejor programa de sociales que ha habido en Yucatán.

Como artista audiovisual Humberto quiere seguir mejorando pues nunca está conforme con lo que hace.

Que seas músico, ¿ayuda en el momento de diseñar los videoclips?

Definitivamente sí. No me cabe la menor duda de eso, sobre todo a la hora de la edición, cuando el vídeo se basa en una banda tocando un playback: no siempre tocan a tiempo la canción, porque es muy difícil tocar sobre la pista. Sin embargo, como músico entiendo y sé cómo debe ir la canción, y hago que todo luzca como si nadie cometiera errores de ejecución.

¿Cuál es tu metodología para grabar y producir videoclips?

Varía un poco, dependiendo el presupuesto del vídeo. A veces me encuentro yo solo grabando y otros días tengo dos asistentes, dolly, grúa, operador de steadycam, muchas luces, etcétera. Algo que hago en todos los vídeos es la preproducción: escuchar lo que quiere la banda o el artista. Muchas veces hay que orientarlos respecto a lo que cuesta cada cosa. Como músico, sé que las bandas no cuentan con presupuestos muy grandes, y trato de reducir costos tanto como puedo y, al mismo tiempo, esforzarme para darles un buen resultado. Gracias al destino, hasta el día de hoy no he recibido queja alguna de mis servicios.

¿A qué artistas locales admiras?

Mis ídolos, o más bien las personas que más admiro y respeto por su trabajo en la escena local son Alex Méndez de ‘Rikita Banana’, Nahum Concha – que ha estado en muchísimos proyectos como vocal aparte que su voz me gusta mucho–, Rach Espinosa de ‘Überhate’ – con quien tuve la fortuna de compartir escenario muchas veces.

Ricardo D. Pat