Huertos verticales nueva moda en Mérida

Huertos verticales en Mérida

Desde muy pequeño para José Ignacio Aranda Avadía, de 11 años, el contacto con la naturaleza y las plantas ha sido constante. Ya que su familia cuenta con una casa de campo, en donde sus padres tienen distintas plantas y él ha tomado su cuidado muy enserio. Tanto así que hasta en la escuela es uno de los alumnos que más buscar concientizar sobre la naturaleza a los demás.

Y con esta iniciativa, desde hace dos años que se ha dedicado a fomentar y enseñar cómo hacer huertos verticales, para las casas que no tienen mucho espacio para tener un pequeño jardín asegura. ‘Primero empecé haciendo pequeñas macetas con plantas en botellas, pero ahora estamos reutilizando maderas que nos regalan’, explica.

El proceso, dijo, inicia cuando se corta un garrafón de agua purificada, y la parte de la boca del envase se pone boca abajo; para posteriormente se ponga otra botella y cuando se riegue la primera, con el exceso de agua se riegue también. Ambas con la semilla de cualquier planta.

‘Algunas de las plantas que ponemos son medicinales, otras pueden ser utilizadas para comidas y otras son bonitas flores. Tenemos stevia, cebollina, orégano y menta. A mí me gusta cuidar a las plantas, porque son una vida más y muchas veces a nadie le interesa’, refirió Aranda Avadía.

‘Tenemos un ranchito haya en Cansacab, y desde pequeño me enseñaron a sembrar, a cuidar de pollitos, entonces ya me acostumbre a estar conviviendo con la naturaleza y de por sí me gusta. Lo que buscamos es llevarlo a los demás, a la gente que no tiene patio, y para la gente que a veces no tiene tiempo de regar sus plantas’, sostuvo José Ignacio.

Por otra parte, explicó que realizar uno de estos jardines verticales y que las plantas ‘agarren’ puede tomar entre una o dos semanas.

‘En la escuela también estamos haciendo nuestros huertos verticales, tenemos un área donde tenemos los huertos y yo enseño a mis compañeros a sembrar. Y muchas veces también mis compañeros le piden a la maestra que tengamos un tiempo para ir a los huertos y cuidar de las plantas que ahí sembramos.