Huelen a cárcel

Por diversas irregularidades en la cuenta pública del ejercicio 2018, este martes (hoy) la Auditoria Superior de Yucatán (Asey) interpondrá 13 denuncias penales ante la vicefiscalía anticorrupción en contra de los ex alcaldes de los municipios de Xócchel, Celestún, Tecoh, Huhi, Muxupip, Mani, Seyé, Tixcacalcupul, Ticul, Uayma, Peto y Kahua.

Las denuncias que se entablarán este día son el resultado de una revisión de ejercicio fiscal 2018 por personal de la Asey en el que incluso a los alcaldes se les convocó de buena voluntad para que aclararan sus cuentas y solventaran las anomalías, aunque la mayoría de los ex munícipes decidieron ignorar los llamados.

Derivado de la revisión de los informes individuales de la cuenta pública 2018, en una primera parte de este análisis y revisión de los resultados de los informes individuales presentado a finales de junio y octubre 2019 y en los que se agotaron los plazos señalados por la ley para solventar las anomalías, ahora se procede a las denuncias penales, explicó un representante de la Auditoria Superior

IMPUNES

No obstante las revisiones, los llamados, las multa y los diferentes procedimientos sancionadores aplicados por la propia ASEY, la mayoría de los ex alcaldes denunciados o en proceso de investigación se niegan a solventar anomalías en sus cuentas; en algunos casos, la Asey encontró obras pagadas sin haberse construidos; en otros casos algunos munícipes decidieron devolver el recurso económico que no pudieron comprobar; pero hasta ahora todos los ex munícipes han librado la cárcel.

Del el inicio del 2017 al 30 de septiembre de 2019, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) aplicó multas por el orden de los 4 millones 944 mil 311 pesos a diversas instancias públicas, principalmente alcaldías del interior de Yucatán ante el cúmulo de irregularidades e inobservancias en sus cuentas municipales.

Pese a las casi 22 denuncias entabladas en el 2019, hasta ahora las Fiscalías (del estado, general de la república y vicefiscalía) no han ordenado una sola detención, con lo cual, el desvío de recursos públicos en los municipios, sobre todo donde habitan las familias más pobres y desatendidas, sigue siendo un delito impune.

Tan solo como ejemplo de la falta de claridad y rendición de cuentas en el manejo de los recursos del erario de los municipios, en el proceso de fiscalización efectuado por la ASEY del 28 de junio de 2019, se entregaron 25 informes individuales, en los que se determinó un total de 528 observaciones, entre los que resaltaron las hechas a 9 municipios, que a su vez generaron 242 observaciones diversas.

Para el 30 de septiembre de 2019 un total de 177 instancias habían sido notificadas y requeridas para solventar al menos 3 mil 93 observaciones en su mayoría a los responsables de las tesorerías y alcaldes del periodo 2015-2018.

SAQUEO, ROBOS Y COMPRAS AMAÑADAS.

Tras el análisis de las cuentas del ejercicio 2018, se determinó que algunos de los ex alcaldes no solo omitieron la presentación de las cuentas sino que fueron más allá al incurrir en la compra de bienes inmuebles como terrenos a familiares con recursos públicos.

Por ejemplo en Xocchel, el ex alcalde compro un terreno con un monto de 109 mil pesos con recursos públicos]; la transacción se hizo entre el ex alcalde y su hermano.

Mira todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

En Celestún, el ex presidente municipal –se pudo confirmar- realizó la compra de dos terrenos con valor conjunto de 400 mil pesos pagados con recursos públicos. Los demás municipios cuyos ex alcaldes serán denunciados este martes, incurrieron en la falta de presentación de su cuenta por “participaciones” en montos que van desde los tres millones de pesos hasta sumas que rebasan los 38 millones.

Síguenos en Instagram

Entre los casos más escandalosos de ex alcaldes que no entregaron la cuenta por participaciones, figuran el de Seyé 12 707, 876 Peto 26 millones 486 943, Ticul 38 millones 666, 365, pero también destacan los hechos en los municipios Tixcacalcupul, Mani, Huhi con faltantes de 11.5 y 9 millones de pesos respectivamente, lo cual llama la atención por tratarse de municipalidades clasificadas entre las de mayor pobreza en el estado de Yucatán y donde las autoridades municipales constantemente son señaladas por la propia población de negar toda clase de apoyos, ayudas y programas sociales ante el argumento que “no hay dinero”.