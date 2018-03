Hoteles podrían cerrar en Yucatán por Airbnb

La plataforma ha ocasionado baja en la ocupación de las hospederías

Unas 900 casas se están rentando mediante la plataforma “Aibnb” y de no haber un control al respecto, se estaría ante el panorama de cerrar hoteles, advirtió el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, Héctor Navarrete Medina. Los números que se han reflejado en los últimos meses han sido muy claros, Mérida ha perdido casi un 5.5 % de ocupación en junio y casi un 6 % en agosto. “Son temas que conllevan al incremento de propiedades, tenemos 400 habitaciones en Mérida en el último año 2016 a 2017, de 8 mil 100 pasamos a 8 mil 500 habitaciones”, dijo. Y el incremento de propiedades de Airbnb también es un tema muy importante que es lo que está haciendo que esto baje. Recalcó que en el caso de zonas de desarrollos turísticos como Izamal, Uxmal, Valladolid, Progreso, Chichén Itzá se tienen números reales de hoteleros de un incremento de 3 a 4 %, pero se ve afectado por la plataforma Airbnb. A pesar de ser una época vacacional, los meses julio y agosto, es una temporada alta donde nos preparamos para tener llenos los hoteles y esta vez no se vio reflejado, porque ese 6% que bajó la ocupación conforme al año pasado se ha ido a otros mercados debido a que son mercados de familias, de gente que viene a visitar a sus parientes. Debido a esto se ve afectada la economía de las familias, porque el personal deja de percibir propinas. El sector hotelero es un mercado muy diferente, si no vendes la habitación o no se ocupa es un tema perdido, es por eso la gravedad del asunto, advirtió. En cuanto a las 900 casas que están registradas en la aplicación Airbnb afectan en el tema de renta de departamentos, si se rentara un departamento en 12 mil pesos tendrías que hacerlo en 6 mil, por la competencia desleal que hay. Señaló que se han presentado una serie de peticiones a la Secretaría de Fomento Turístico y ellos ya están en pláticas positivas con la plataforma.