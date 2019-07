Hostigan y despiden ilegalmente a trabajadores de la salud en Yucatán

Mientras la Secretaría de Salud en Yucatán, dependencia estatal que encabeza Mauricio Sauri Vivas no ha podido contener el repunte de enfermedades claramente controlables -si hubiera campañas permanentes de difusión e información- como el VIH-Sida o conjuntivitis, el funcionario si ha desplegado una campaña, pero de hostigamiento laboral para correr a trabajadores por “contrato” para colocar en esos lugares a sus incondicionales en un claro pago de favores políticos.

Convertida la SSY en una agencia de colocaciones, donde no importa el perfil y las capacidades de los nuevos empleados y ante el silencio cómplice de Eulogio Piña Briceño, Secretario General del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 67, el sistema de salud de Yucatán ha caído en una crisis que raya en un coma inducido por la ineptitud y ambición de quienes dirigen la dependencia.

El Hospital “Agustín O’Horán” es la unidad médica emblema del Estado, incluso a nivel regional, con alrededor de 40 especialidades y sub especialidades que se ofrecen, pero la capacidad de atención ha quedado rebasada, dado el constante al aumento de usuarios al año y que en contraparte no ha sido objeto de ampliación o modernización algunas en los últimos años, salvo la remodelación de uno de los quirófano, obras que ya se ha prolongado por más de 8 meses.

Aunque este hospital permanece abierto las 24 horas de los 7 días de la semana, la atención dista mucho de ser de “calidad y humana” y ejemplo de ello fue el conocido caso del chico con parálisis cerebral que falleció en los brazos de su madre mientras esperaba atención en el área de urgencias, apenas en abril de este año.

Además de la escasez en el humanismo y la calidad, los hospitales del sector salud de Yucatán carecen de medicinas, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, camilleros, afanadores, pero también presentan graves carencias, rezagos y malas condiciones en el instrumental quirúrgico o de curación, equipos de diagnóstico descompuesto, básculas mal calibradas, sillas odontológicas descompuestas, tanques de oxígeno vacíos, redes de frío inservibles, camas en mal estado o esterilizadores descompuestos, son solo algunas de las deficiencias a las que se enfrenta el personal y los pacientes.

Y este desalentador panorama para la salud de los yucatecos, se extiende a la red de hospitales y centros del interior del estado, siendo los centros de salud de Tunkás, Yobaín, Hocabá, Sanahcat, Chumayel, Pisté, Kanasín, Popolá y Emiliano Zapata comisaría de Valladolid, Tzucacab, los que presentan mayores necesidades.

A pesar de atender cada días a decenas de mujeres en labor de parto, nacimientos, lesionados por accidentes y pacientes con complicaciones por enfermedades crónicas degenerativas el hospital “Dr Agustín O’Horán”, transita una de sus peores crisis al haberse quedado sin el servicio de aire acondicionado.

“Entre mayo y junio, los meses de más calor en Yucatán, nuestros enfermos estaban hacinados y sudando, así que nos pidieron que trajésemos de casa, ventiladores portátiles para ponerlos a funcionar y mitigar un poco los calores, porque le aire acondicionado estaba fuera de servicio”, recordó Miguel Arturo Dzan, cuya esposa tuvo que pasar la mala experiencia de dar a luz en un quirófano sobregirado y pasar su convalecencia en una sala saturada que era un “baño sauna”.

La ineficiente atención a padecimientos cíclicos y enfermedades de transmisión sexual (ETS) por parte de la SSY, han tenido en estos meses transcurridos del 2019 sus peores repercusiones.

En casos como la conjuntivitis, la conjuntivitis hemorrágica y el VIH-Sida, los casos no solo se han mantenido sino que se han disparado y hasta duplicado. En lo que va de este 2019, en Yucatán se duplicó el número de pacientes con VIH-Sida respecto a 2018, afirma María Magdalena Tun Martín.

Entre las causas que han favorecido el crecimiento de los números se enlista la falta de actividades de prevención de esta mortal enfermedad, advirtió a su vez el presidente de la Red de Personas Afectadas por VIH (Repavih), Pablo Alemán Góngora.

Alemán Góngora coincide con Tun Marín en la necesidad de rescatar cuanto antes las acciones preventivas y de información a la población en general

En lo que va del año, Yucatán registra 842 casos confirmados de pacientes con VIH-Sida, cuando en el mismo lapso de 2018 fueron 428; cifra que sitúa a Yucatán en el segundo lugar de incidencia en la tabla nacional.

Los Servicios de Salud en Yucatán que encabeza Mauricio Sauri Vivas, se han olvidado de las campañas de información y prevención permanentes, de la entrega de condones y de las pláticas de orientación entre jóvenes especialmente del interior del estado.

Por lo que hace a la conjuntivitis, cuyo brote mantiene a la población en vilo, pero a las autoridades sanitarias parece no importarle mucho.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) de la Secretaría de Salud, hasta fines de junio de este año, se habían presentado 11 mil 242 nuevos casos de esa infección ocular. En el mismo lapso de 2018, se registraban 10 mil 559 casos.

No obstante los casos y las proyecciones que indican que 2019 podría concluir con más de 20 mil casos de conjuntivitis, la SSY de Sauri Vivas simplemente no ve el riesgo y por lo tanto no actúa ni con medidas preventivas para frenar el aumento.