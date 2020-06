Hospitales privados de Mérida se quedan sin espacio para pacientes con Covid-19

Luego de que varios médicos y enfermeros del sector salud anunciaron que los hospitales del sector salud se están saturando, ahora los hospitales privados de Mérida anuncian que ya no tienen espacio para atender a pacientes con Covid-19.

Esto se supo, luego de que la conocida ‘Clínica de Mérida’, colocará un anuncio en la entrada del nosocomio, para informar a sus clientes que ya no contaban con espacio para hospitalización de pacientes con Covid-19.

Por su parte trabajadores del mismo hospital, manifestaron que se encuentran saturados y externó su preocupación por la situación.

‘Nosotros siendo una institución particular y por desgracia ya nos encontramos saturados, no me imagino las instituciones públicas’.