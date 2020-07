Hospital de Mérida quita la oportunidad a familia de velar a su pariente muerto

Debido a una irregularidad en un hospital de Mérida, una familia no pudo despedir a su pariente debido a que declararon su muerte por Covid-19, aún cuando estaba confirmado que no tenía esa enfermedad.

Los hechos fueron denunciados por la familia afectada, la cual se quejó debido a que al declarar la muerte por Covid-19, les quitaron la oportunidad de velar a su familiar y volverlo a ver por última vez.

De acuerdo con lo que reportó la familia, su pariente, un hombre de edad avanzada falleció este lunes 27 de julio en el Hospital Benito Juárez del IMSS de Mérida y el mismo hospital asentó en el acta de defunción que el hombre había perdido la vida por Covid-19.

Los familiares de este hombre aseguran que no padecía Covid-19, ya que días antes de su muerte fue ingresado a una clínica particular, donde llegó por dificultad respiratoria y ante la sospecha de que se trate de un paciente con Covid-19, se le realizó la prueba, misma que resultó negativa, por lo que recibió atención médica como paciente no Covid.

De acuerdo con el historial clínico, el hombre padecía diabetes y tenía dificultad para respirar debido a su avanzada edad, haber recibido tratamientos de diálisis y otros padecimientos.

El hombre fue sometido a la prueba para detectar Covid-19 y resultó negativa.

Trasladan a paciente a hospital del IMSS

Conforme los días iban transcurriendo, la cuenta en el hospital particular se hacía más grande y al verse imposibilitados a cubrir los gastos de más días en dicho hospital, los familiares pidieron que su pariente fuera trasladado al hospital del Seguro Social, donde lo ingresaron en área no Covid, al tener su prueba negativa.

Tan sólo pasó un día en el hospital del IMSS y el hombre lamentablemente perdió la vida.

El cuerpo del hombre fue sacado del hospital en una caja cerrada para llevar directo al incinerador.

Tras fallecer, en su acta de defunción se asentó que el hombre había perdido la vida por Covid-19, por lo que el cuerpo no pudo ser entregados a su parientes para ser sepultado o para que se despidieran por última vez.

Te puede interesar: Hospital de Mérida 'mata' a un hombre; su hija denuncia que está vivo

Debido a los protocolos de la emergencia sanitaria y ante el error que presuntamente cometió el hospital, el cuerpo del hombre fue sacado del hospital en una caja cerrada, para que fuera trasladada por la funeraria directo al crematorio, quitándole a la familia la última oportunidad para despedirse de su pariente.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí